El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón López Beltrán, mostró su apoyo a Gerardo Fernández Noroña al condenar la agresión sufrida por Alito Moreno en la tribuna de la Cámara de Senadores.

La riña ocurrió este 27 de agosto de 2025 cuando Alito Moreno confrontó a Gerardo Fernández Noroña por no haberle dado la palabra en sesión , situación que derivó en empujones contra el presidente de la Mesa Directiva.

A raíz de estos hechos, Gerardo Fernández Noroña anunció que está por iniciar una denuncia penal contra los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo agredieron:

“Fueron actos cobardes”: José Ramón López Beltrán condena a Alito Moreno por agresión a Fernández Noroña

A través de sus redes sociales, José Ramón López Beltrán mostró su apoyo a Gerardo Fernández Noroña y condenó la agresión de Alito Moreno, registrada este 27 de agosto de 2025.

“Un abrazo para Gerardo Fernández Noroña y los demás compañeros y amigos”, se lee en la publicación de José Ramón López Beltrán compartida en X (antes Twitter), donde además agregó:

“Lo que hoy pasó en el Senado de México fueron actos cobardes e irresponsables. En la vida pública pueden existir diferencias, pero se debaten con ideas, no con violencia”, sentenció.

Quien también se unió a la condena a Alito Moreno fue la propia presidenta de Morena, Luisa Alcalde, quien condenó la violencia y las agresiones en contra del Presidente del Senado y otros integrantes de la Cámara.

Gerardo Fernández Noroña anuncia que irá por el desafuero de Alito Moreno

Gerardo Fernández Noroña dijo ante medios de comunicación que denunciará a Alejandro Alito Moreno por la agresión sufrida la tarde de este miércoles 27 de agosto en la Cámara de Senadores.

Además, dijo que no solo buscarán esta sanción contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que también pedirán el desafuero de los legisladores priistas involucrados en el ataque contra él.

“Por supuesto que una vez presentadas las denuncias, este asunto no puede quedarse ahí, y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. (…) Es un hecho sin precedentes en la historia legislativa del país” Gerardo Fernández Noroña

Es de recordar que esta pelea podría terminar en la expulsión de Alito Moreno del Senado, pues la agresión puede ser analizada y juzgada como una violación al reglamento de la Cámara de Senadores, específicamente el artículo 24.