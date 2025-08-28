La pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña -de 65 años de edad- dejó divertidos y golpeados memes.
Ya salieron los memes después de que los senadores Alito Moreno -de 50 años de edad- y Gerardo Fernández Noroña se enfrentaron en plena Cámara de Senadores.
Los memes que dejó la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña
Las redes sociales no perdonaron y comenzaron a difundir memes de la pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña, ocurrida el 27 de agosto.
Al igual que en el Senado, los memes se dividieron en dos bandos para publicar golpeados memes en redes sociales.
Muchos internautas “apoyaron” el comportamiento de Alito Moreno con memes y hasta mostraron cómo quedó Gerardo Fernández Noroña tras el altercado.
De igual manera, algunas imágenes sobre el enfrentamiento de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña encontraron paralelismos con Los Simpson.
Otros memes también salpicaron al trabajador del Senado, Emiliano González.
Quien se cayó mientras intentaba detener a Alito Moreno y que después apareció con la mano vendada.
Los memes también ya están pensando en las consecuencias que tendrá para el PRI y Alito Moreno la pelea.
Esto porque el enfrentamiento dejó una imagen lamentable para la oposición en pleno Senado.
Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizan pelea durante cierre de sesión del Senado
Al finalizar la sesión de la Comisión Permanente en el Senado del miércoles 27 de agosto, Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron una pelea.
Las imágenes que circulan muestran a Alito Moreno hablando con Gerardo Fernández Noroña.
No obstante, la situación se sale de control cuando, tras discutir, el senador del PRI jaló a Gerardo Fernández Noroña.
La situación no paró ahí, ya que los empujones y manotazos siguieron aumentando en ese momento.
Durante el conflicto se sumaron otros senadores, generando caos en la Cámara de Senadores.
Luego de la pelea, Alito Moreno habló sobre lo sucedido y negó haber empujado a Fernández Noroña.
Además de que mencionó que Morena busca censurarlos y que Gerardo Fernández Noroña faltó al respeto a los legisladores.
Esto porque no dejó que se diera la última intervención parlamentaria de su fracción en el Senado.