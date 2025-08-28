Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reaccionaron a la pelea de hoy entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado.

Al cierre de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Alito Moreno inició un pleito en el Senado con Gerardo Fernández Noroña, a quien el priísta tomó del brazo, empujó y lanzó algunos golpes.

Gerardo Fernández Noroña informó que tomará medidas legales contra Alito Moreno por las agresiones de este miércoles 27 de agosto y la dirigente nacional de Morena y el PRI ya reaccionaron a la pelea.

Esto dijo Luisa Alcalde de Morena sobre pelea de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña

Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, condenó la violencia y las agresiones de Alito Moreno contra el senador Gerardo Fernández Noroña y señaló que los miembros del PRIAN son “intolerantes”.

Asimismo, Luisa Alcalde dijo que la pelea que desató Alito Moreno es evidencia de que “lo peor de la política” se está hundiendo “en el rencor y la violencia”, mientras que Morena avanza en México.

“Lo sucedido hoy en el Senado muestra de cuerpo entero al PRIAN y a Alito Moreno. Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y otros compañeros de la Cámara. Mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y la violencia, en Morena seguimos avanzando en la Transformación del país”. Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena

PRI reaccionan a pelea de Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado

Pese a los señalamientos del senador de Morena, Alito Moreno afirma que la pelea la inició Gerardo Fernández Noroña, pues él fue quien lanzó el primer empujón y el primer golpe contra el priísta.

A través de un video de poco más de 5 minutos, Alito Moreno dijo que Gerardo Fernández Noroña fue quien provocó la pelea en el Senado, “él fue quien se me vino encima, quien me empujó y quien inició la agresión”, dijo.

Alito Moreno dijo que el senador Gerardo Fernández Noroña reaccionó de esta manera porque “es un cobarde”, que no pudo callar la verdad, además de acusarlos de ser traidores de la patria.

Gerardo Fernández Noroña habría negado una última participación de los grupos parlamentarios durante la sesión de la Comisión Permanente, que estaba marcada en el orden del día, por lo que Alito Moreno exigió su derecho.

“El PRI no se va a quedar callado (...) Aquí estamos listos para defender a México cueste lo que cueste”. Alito Moreno, presidente nacional del PRI

En redes sociales, Alito Moreno ha sido respaldado por miembros y consejos estatales del PRI, quienes han aplaudido la “confrontación” a Gerardo Fernández Noroña, entre ellos se encuentran:

Por otra parte, el grupo parlamentario del PRI solicitó que los medios oficiales del Senado sean utilizados imparcialmente ya que, tras la pelea, el organismo realizó una publicación al respecto.