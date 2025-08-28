Agentes del Ministerio Público acudieron la noche de hoy miércoles 27 de agosto a la vieja casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, por el altercado entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno.

El motivo de esta visita del Ministerio Público fue para tomar la declaración de quienes resultaron involucrados en la trifulca que protagonizaron en tribuna los senadores Fernández Noroña y Alito Moreno.

Y es que la sesión del Senado celebrada este miércoles finalizó de manera tempestiva, luego de que se suscitara una pelea entre el presidente de la Mesa Directiva y el representante de la bancada del PRI.

Agentes del Ministerio Público acudieron a la sede del antiguo @senadomexicano para tomar declaración a Emiliano González, el trabajador al que @alitomorenoc derribó pic.twitter.com/0hz1YQCBku — SDP Noticias (@sdpnoticias) August 28, 2025

Ministerio Público arriba al Senado tras el altercado entre Noroña y Alito Moreno

A través de redes sociales, se reportó que la noche de este miércoles agentes del Ministerio Público se dieron cita en la vieja casona de Xicoténcatl, tras el altercado entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno.

Previamente Fernández Noroña había advertido que a las instalaciones de la Cámara Alta acudirían agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) para levantar declaraciones, sin embargo, finalmente arribaron los elementos del Ministerio Público.

Los agentes se habrían reunido con los afectados de la trifulca en uno de los salones del recinto de Xicoténcatl, en donde comenzaron a rendir su declaración de los hechos.

Reportes señalan que el primero en rendir su testimonio fue Emiliano González, colaborador del Senado, quien resultó agredido por “Alito” Moreno.

Esto fue corroborado con imágenes, pues Emiliano González reapareció en tribuna con un collarín puesto, así como un vendaje en uno de sus brazos.

De igual forma, Gerardo Fernández Noroña aseguró que presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que también habría presentado su declaración, además de iniciar una posible denuncia en contra de Alejandro “Alito” Moreno tras la agresión.

Luego de la trifulca que protagonizaran, los legisladores del PRI junto a Alito Moreno, ofrecieron una conferencia de prensa en el Senado, en la cual principal tema fue el enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña.

Al respecto, "Alito" Moreno calificó de “cobarde” a Gerardo Fernández Noroña pues aseguró que durante el altercado y pese a asegurar que él fue quien empezó con los empujones, “salió corriendo”.

De igual forma, Alejandro “Alito” Moreno llamó cobarde a Gerardo Fernández Noroña, al asegurar que sol se enfrenta contra las mujeres, como el caso de Lilly Téllez, o más recientemente como lo ha hecho con la periodista Azucena Uresti.

El representante del PRI en el Senado aseguró que estas acciones son una muestra de falta de respeto, situaciones por las cuales habría confrontado al presidente de la Mesa Directiva del Senado.