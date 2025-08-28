Gerardo Fernández Noroña anunció una denuncia y pidió abrir un proceso de desafuero contra Alito Moreno, debido a la agresión en el Senado que sufrió en la sesión del 27 de agosto.

Durante la última sesión que que presidió como titular de la Mesa Directiva del Senado, que correspondió al cierre de trabajos del primer año de la LXVI Legislatura, Noroña sufrió una agresión.

Ante lo ocurrido, el integrante de la fracción parlamentaria de Morena, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció una denuncia y pidió el desafuero contra Alito Moreno.

Alito Moreno vs. Noroña (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Noroña anuncia denuncia contra Alito Moreno por la agresión en el Senado

Al cierre de la sesión del 27 de agosto que fue la última que encabezó como presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña discutió en tribuna con Alito Moreno.

En videos que circulan en redes, s escuchar que el dirigente nacional del PRI, reclamó al morenista debido a que no le otorgó la palabra, hecho por el cual lo encaró, jalonéo y empujó.

Ante la agresión que como se aprecia en los videos, inició el priísta, Noroña anunció que va a presentar una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, el legislador de la bancada de Morena expuso en conferencia de prensa que denunciará a Alito Moreno por lesiones, amenazas y daño a propiedad, tanto en su contra como en la de su asesor Emiliano González.

Ante representantes de medios de comunicación, el presidente de la Mesa Directiva del Senado que dejará el cargo el 31 de agosto, aseguró que durante la agresión, Alejandro Moreno Cárdenas lo amenazó con “partirle la madre” y matarlo.

Incluso, Noroña aseveró que lo ocurrido fue premeditado, pues sostuvo que tras ser encarado y empujado por Alito Moreno, 3 de sus colaboradores lo cercaron para cerrarle el paso mientras era agredido.

“Yo le digo ‘qué pasa’. Me tiró un golpe. Me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. Me dijo: ‘Te voy a partir la madre, te voy a matar” Gerardo Fernández Noroña

Noroña pide desafuero contra Alito Moreno por la agresión en el Senado

Tras anunciar que acudirá ante la FGR para denunciar penalmente a Alito Moreno por la agresión en el Senado, Noroña pidió que se considere iniciar un proceso de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI.

Al respecto, aseveró que Morena solicitará el desafuero de Alito Moreno y de los otros legisladores y colaboradores priistas involucrados, como parte de una respuesta institucional al ataque físico.

No obstante, reconoció que la posibilidad de iniciar un proceso de desafuero no está en manos del Senado, sino que deberá ser solicitado por la FGR tras investigar los hechos y determinar si hay presuntos delitos.

En torno a ello, se debe resaltar que si la FGR encuentra elementos suficientes para imputar penalmente al funcionario con fuero, deberá pedir el desafuero a la Cámara de Diputados para que ésta apruebe la declaración de procedencia.