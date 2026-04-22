Omar García Harfuch confirmó este 22 de abril la realización de un operativo militar en la zona serrana de Tamazula, Durango, colindante con Sinaloa, tras los rumores sobre la posible captura de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano.

“Se están realizando acciones operativas desde la mañana, específicamente en Badiraguato y los alrededores” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El despliegue, encabezado por la Sedena, inició en la mañana y ya ha dejado detenidos, aunque Harfuch no precisó si entre ellos se encuentra el hermano mayor de El Chapo.

Cabe destacar que, por el operativo en Durango, el Aeropuerto de Culiacán suspendió vuelos comerciales.

Continua operativo en Durango; hay detenidos, pero Harfuch se reserva los nombres

El operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional inició en la mañana y aún se mantiene, indicó el secretario García Harfuch.

Sin embargo, Omar García Harfuch no confirmó si una de las personas detenidas es Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, y hermano mayor de “El Chapo”.

“Ya hay detenidos pero todavía no se confirma la detención de este sujeto, pero las operaciones continúan en este momento” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

🔴#Ahora | Ante versiones de la captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró que “todavía no se confirma detención de este sujeto”.



Informó que se realizan acciones en Sinaloa y que ya hay detenidos. pic.twitter.com/4q1uHAgMag — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

¿Qué se sabe del operativo militar en Durango?

Diversos medios de comunicación informaron sobre un operativo militar en el municipio de Tamazula, Durango, en límites con Sinaloa.

Los reportes están basados en versiones de habitantes de la zona, quienes aseguran haber visto al menos cinco helicópteros sobrevolando la zona del Triángulo Dorado, históricamente disputada por organizaciones criminales por sus rutas de trasiego y su difícil acceso.

Aunado a esto, el Aeropuerto Internacional de Culiacán suspendió los vuelos comerciales por lo que solo están operando aeronaves oficiales.

Incluso, los accesos de la terminal aérea fueron acordonados y están resguardados por elementos de la Marina y distintas fuerzas federales.

Pese a que autoridades locales y federales no han brindado información sobre esta acción, en redes sociales trascendió la detención de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, identificado como presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa.

Circulan fuertes rumores sobre la detención de Aureliano Guzmán Loera en Durango (@perezdiazmx / X)

Así como circula un video que muestra como supuestos miembros de Los Chapitos reportan la captura del hermano de ‘El Chapo’.

Hasta el momento de redactar esta nota, Harfuch confirmó el operativo, pero no la detención de ‘El Guano’.