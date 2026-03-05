Regulo Gilberto “N”, alias Tobilio, líder de una célula de distribución de fentanilo de Cártel de Sinaloa, fue detenido por autoridades del Gabinete de Seguridad federal.

En el total de cuatro detenidos también se identificó a Karina Guadalupe “N”, encargada de logística y adquisición de precursores para fentanilo.

Ambos detenidos cuentan con orden de arresto en Estados Unidos. Las autoridades de México dijeron que lo que buscan es debilitar las capacidades operativas y financieras del Cártel de Sinaloa.

Desmantelan narcolaboratorio durante detención de “Tobilio”

Durante el operativo se localizó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas

De la misma manera se aseguraron tres armas largas, cargadores, vehículos, precursores químicos y equipo para la producción de drogas como fentanilo.

Desmantelan célula de fentanilo del Cártel de Sinaloa

El operativo contra la producción de fentanilo estuvo a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicho operativo contra el Cártel de Sinaloa incluyó trabajos de inteligencia, patrullaje terrestre y aéreo.