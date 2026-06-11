Claudia Sheinbaum sorprendió al lucir la playera oficial de la Selección Mexicana durante la inauguración del Mundial 2026 en el FIFA Fan Fest de Gustavo A. Madero, donde miles de aficionados la recibieron con entusiasmo.

La presidenta de México se sumó a la fiesta del fútbol vistiendo los colores verde de la Selección Mexicana, interactuando con simpatizantes, tomándose selfies y compartiendo el ambiente festivo previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum elige GAM ante dudas del Zócalo para ver el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum optó por una de las 18 sedes alternas en la Ciudad de México para seguir la inauguración del Mundial 2026, en medio de protestas que generaron incertidumbre sobre el Fan Fest principal en el Zócalo.

Acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, Sheinbaum disfrutó del evento rodeada de aficionados con playeras tricolores, piñatas y cánticos.

Claudia Sheinbaum luciendo su jersey de la Selección Mexicana durante la inauguración del Mundial 2026 (PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM / Presidencia)

En el Fan Fest de la Gustavo A. Madero, la presidenta Sheinbaum fue recibida con aplausos y muestras de apoyo, consolidando su imagen cercana al pueblo en un día histórico para el deporte nacional pese a las protestas que albergan en CDMX.

México alberga por tercera ocasión el partido inaugural de la Copa del Mundo, y la mandataria ha destacado la importancia de llevar la fiesta a todos los rincones del país.

La presencia de Claudia Sheinbaum con la playera verde de la Selección Mexicana, refuerza el mensaje de unidad nacional en torno al Tri durante el Mundial 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.