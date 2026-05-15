La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de 10 presuntos integrantes del grupo “Gente del Guano”, detenidos por la Guardia Nacional en el estado de Durango.

Los presuntos criminales fueron identificados como:

Celso “N” Joel “N” Tomás “N” Alexis “N” Etzair “N” Ezliabel “N” Flaviano “N” Rosario “N” Eber “N” Esgaribel “N”

También se dio a conocer que a los detenidos se les impuso la medida cautelar de “prisión preventiva oficiosa” en el CEFERESO 8 “Nor-Poniente” de Guasave, Sinaloa.

Vinculan a proceso a 10 presuntos integrantes de “Gente del Guano” detenidos en Durango (FGR)

“Gente del Guano” son vinculados a proceso por portación de armas y equipo táctico en Durango

Mediante una tarjeta informativa, la FGR dio a conocer la vinculación a proceso de 10 presuntos miembros de “Gente del Guano” por su posible participación en delitos relacionados con:

Portación de armas de fuego

Posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

En el caso de Eber Isael “N”, se presume que fungía como operador financiero y logístico, responsable de adquirir drones, armamento y equipo táctico para Los Guanos.

Además, Etzair Gumaro “N” es identificado por las autoridades federales como jefe de seguridad de “El Guano” y de la estructura criminal.

Vinculan a proceso a 10 presuntos integrantes de “Gente del Guano” detenidos en Durango (FGR)

Guardia Nacional detuvo a presuntos miembros de “Gente del Guano”

Los presuntos miembros de “Gente del Guano”, una facción del “Cártel de Sinaloa” al servicio de Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, fueron arrestados en Tamazula de Victoria, Durango.

Elementos de la Guardia Nacional detectaron a personas armadas con fusiles, quienes comenzaron a atacarlos con disparos y luego se ocultaron entre la maleza mientras emprendían la huida.

Al alcanzarlos, les confiscaron: