Golpe al Cártel de Sinaloa: Ha trascendido la posible captura de Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, y hermano mayor de ‘El Chapo’.

La detención de Aureliano Guzmán Loera habría ocurrido durante un operativo de seguridad en la zona serrana de Tamazula, Durango.

Específicamente en el poblado Triángulo Dorado, históricamente disputado por organizaciones criminales por sus rutas de trasiego y su difícil acceso.

La versión comenzó a circular entre habitantes de la región serrana, quienes dicen haber visto varios helicópteros que salieron del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Terminal área donde inició el operativo militar encabezado por las Fuerzas Armadas de México.

Pese a que se desconocen los detalles, se habla de la detención y del traslado a la Ciudad de México, de ‘El Guano’, de entre 78 y 81 años de edad.

Circulan fuertes rumores sobre la detención de Aureliano Guzmán Loera en Durango (@perezdiazmx / X)

Incluso, en redes sociales circula el video que muestra a presuntos miembros de Los Chapitos, reportando la captura.

Sin embargo, hasta el momento, autoridades no han confirmado la detención del hermano de ‘El Chapo’, quien actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado.

Members of Los Chapitos are reporting over radio that one of their leaders, Aureliano Guzmán Loera, better known as El Guano and brother of El Chapo, has been captured. According to the reports, the Culiacán airport has been cordoned off, and the detainee is being transferred to… pic.twitter.com/XFaGRPaByB — Cartel Watch (@CartelWatchNet) April 22, 2026

¿Quién es Aurelio Guzmán Loera?

Autoridades mexicanas y estadounidenses identificaron a Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, como presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa.

Al hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, de 69 años de edad, se le relaciona con actividades de producción y tráfico de drogas, primordialmente de fentanilo y heroína.

Opera en zonas serranas entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Es objetivo prioritario de autoridades por lo que el último operativo para su detención, se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2025. Unidades terrestres y aéreas se movilizaron en la zona, pero no obtuvieron el resultado deseado.

Se espera que en esta ocasión sea diferente y que tanto Sedena y FGR reporten lo ocurrido durante y tras el operativo.