Ante los recientes ajustes a las pensiones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que estos pagos no deben superar el salario presidencial, tal como establece la reforma contra las llamadas pensiones doradas.

“Hay una interpretación jurídica (...) pero en una parte de la Constitución quedó la mitad del salario de la presidenta o del presidente y hay otra parte del artículo de la Constitución que dice que el máximo que puede ser el salario de la presidenta o el presidente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este jueves 11 de junio de 2026, Sheinbaum reconoció que existe una interpretación jurídica que ha generado dudas sobre el límite de las pensiones; sin embargo, aseguró que el tema está siendo analizado por su equipo legal.

Sheinbaum analiza interpretación jurídica sobre pensiones doradas

La mandataria señaló que existe una posible contradicción entre dos disposiciones constitucionales derivadas de la reforma contra las pensiones doradas, por lo que el tema ya es revisado por los consejos administrativos de las entidades donde existen pensiones que superan el salario presidencial.

"Entonces hay una interpretación de que hay una contradicción en dos artículos de la Constitución, entonces es lo que está valorando cada uno de los consejos administrativos de las entidades donde hubo esta situación. Por encima del salario de la presidenta no puede haber nada, está garantizado, pero es una interpretación jurídica. Nosotros tenemos que respetar la ley y se está valorando, se está viendo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Pese a las diferencias de interpretación, Sheinbaum insistió en que cualquier decisión deberá apegarse al marco legal vigente y al principio de que no existan pensiones por encima del salario presidencial.

CFE ajusta pensiones tras interpretación de la reforma de pensiones doradas

En este contexto, la CFE informó mediante un comunicado que, derivado de la interpretación jurídica de la reforma contra las pensiones doradas, realizó ajustes en los pagos a algunos jubilados de confianza para garantizar que las percepciones no excedan el salario presidencial.

La empresa productiva del Estado precisó que los pagos correspondientes se efectuarán en las siguientes fechas:

Segunda catorcena de junio de 2026.

Durante julio de 2026, mediante un pago diferenciado.

La medida forma parte de la aplicación de los nuevos criterios derivados de la reforma que busca limitar las pensiones y remuneraciones que rebasen el ingreso de la persona titular de la Presidencia de la República.