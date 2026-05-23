Un reciente informe internacional identificó sofisticadas redes financieras chinas directamente vinculadas al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, mediante operaciones que se asegura, facilitan el financiamiento del fentanilo.

De acuerdo con el reporte, se trata de esquema de transacciones sospechosas por aproximadamente 312 mil millones de dólares, la cual opera en un circuito cerrado que evade los controles de capitales tradicionales desde China.

Además, en el análisis se realizó un mapeo de la geografía criminal en México, ubicando a Colima, Michoacán y Sinaloa como los nodos críticos de entrada, procesamiento y producción del fentanilo.

Así operan las redes financieras chinas vinculadas al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Un reporte titulado “Shadow Alliances” y publicado por el centro de pensamiento búlgaro Center for the Study of Democracy, revela la existencia de redes financieras chinas el Cártel de Sinaloa.

La investigación internacional detalla que dichas organizaciones asiáticas han consolidado su alianza criminal con el Cártel de Sinaloa para sostener la economía global del fentanilo.

Reporte sobre redes chinas de lavado ligadas al Cártel de Sinaloa (CSD)

Al respecto, el análisis que la alianza criminal recurre a mecanismos que también benefician al CJNG y transforma los grupos delictivos en herramientas de “guerra híbrida”.

Con respecto al método usado para el lavado de dinero, el reporte explica que funciona por medio de operadores que reciben dólares en efectivo en Estados Unidos.

Estos a su vez, entregan montos equivalentes en pesos mexicanos a los cárteles nacionales, mientras que los dólares estadounidenses son vendidos a ciudadanos asiáticos que evaden los controles de capitales de Pekín.

Finalmente, los pagos en la moneda china, regresan directamente a cuentas controladas por las redes de lavado para completar un circuito cerrado de blanqueamiento que asciende a millones.

Reporte identifica ruta del fentanilo en México

Por otro lado, la investigación también identificó los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada como los nodos críticos para la entrada marítima de los precursores químicos desde Asia.

Sobre ello, el mapa delictivo establece que los insumos ingresan por Colima, pasan a Michoacán para su procesamiento químico y llegan a Sinaloa para la producción final.

Fentanilo (Fotografía Cortesía)

Asimismo, se indica que la logística de distribución utiliza a Jalisco como nodo principal de organización, conectando con Baja California como el corredor de tránsito directo hacia la frontera norte.

Incluso, se advierte que el Estado de México es actualmente un nuevo centro aéreo y químico, pues el territorio facilita operaciones ilícitas alternas que consolidan el lavado de dinero transnacional.