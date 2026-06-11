Para garantizar una convivencia pacífica durante la inauguración del Mundial 2026, la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, desplegó un operativo de seguridad.

A través de la red social X, Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que durante este día, y los próximos, se mantendrá una atención permanente para que la justa deportiva se desarrolle en un ambiente de paz, seguridad y legalidad.

Este operativo tiene como objetivo proteger a nacionales y turistas de todo el mundo, así como orientar, atender denuncias e investigar posibles delitos federales relacionados con el evento deportivo.

Autoridades mexicanas garantizan el acceso a la justicia a todos aquellos que se encuentren en México, “pueblo hospitalario, orgulloso de su cultura y comprometido con la convivencia pacífica”.

Ernestina Godoy, de 72 años de edad, reitera:

“Que el deporte sea un espacio de encuentro, respeto y unión entre las personas y las naciones” Ernestina Godoy, titular de la FGR

FGR garantiza seguridad durante el Mundial 2026 (@ErnestinaGodoy_ / Red social X)

Garantizan seguridad durante el Mundial 2026

Durante el desarrollo del Mundial 2026, la FGR brindará especial atención en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara así como tendrá presencia en las 32 fiscalías federales.

En el operativo de seguridad participan:

Secretaría de Seguridad (SSC)

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina (SEMAR)

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Secretaría de Relaciones Exteriores, Aduanas y autoridades aeroportuarias (SRE).

Los delitos que serán investigados y vigilados son:

Delincuencia organizada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Portación, posesión o uso de armas de fuego y explosivos.

Contrabando.

Delitos fiscales y financieros.

Trata de personas.

Delitos contra la salud.

FGR y Harfuch coordinan operativo de seguridad para la inauguración del Mundial 2026 (Galo Cañas / Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

La estrategia de seguridad incluye aeropuertos por lo que elementos policiacos se presenciarán en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Como complemento, habrá vigilancia en destinos turísticos como: