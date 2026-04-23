La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó un operativo militar en Tamazula, Durango, que derivó en la detención de 10 presuntos sicarios ligados a Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano.

Entre los capturados figuran:

Abel “N”, identificado como la persona de mayor confianza de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano.

Eber Israel “N”, identificado como el operador financiero y logístico de El Guano; además de ser el encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

Etzair Lugo “N”, identificado como jefe de seguridad y encargado de la confrontación con grupos antagónicos del Cártel de los Beltrán Leyva y la facción del Mayo Zambada.

Detenciones tras operativo militar en Tamazula, Durango (@azucenau / X)

A esta banda delictiva se le aseguró en Durango lo siguiente:

Una ametralladora

10 armas largas de diferentes calibres.

Un arma corta

Artefactos explosivos

Cargadores y cartuchos

Aunque se descartó la captura de Guzmán Loera, los detenidos fueron trasladados a la FGR en Culiacán.

Operativo militar en Tamazula, Durango (@azucenau / X)

Se descarta detención de Aureliano Guzmán Loera

Los rumores se desbaratan. Aureliano Guzmán Loera, hermano mayo de El Chapo, no fue detenido durante el operativo que se llevó a cabo el día 22 de abril de 2026 en Durango.

No obstante, hubo detenciones de miembros ligados al presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa.

Aureliano Guzmán Loera, "El Guano", hermano del Chapo (ESPECIAL)

Operativo militar en Tamazula, Durango

La mañana del miércoles, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina llevaron a cabo un operativo militar en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

La operación se llevó a cabo en el poblado de La Cebadilla, en el municipio de Tamazula, Durango.

Zona que se convirtió en punto estratégico tras el intercambio de información entre México y Estados Unidos como parte del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad.

Los 10 detenidos, y lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en Culiacán, Sinaloa, donde se determinará su situación judicial tras una serie de investigaciones.