Iván Valerio Sainz Salazar alias “El Mantecas” fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

“El Mantecas” fue detenido el pasado 18 de enero de 2026 en Badiraguato, Sinaloa y es señalado de ser operador del Cártel de Sinaloa.

Autoridades estadounidense lo acusan operar una facción de Los Chapitos, dedicada a la producción de fentanilo.

Estados Unidos acusa formalmente a “El Mantecas” de narcotráfico

El jueves 5 de febrero se confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a “El Mantecas” por tráfico de fentanilo.

También lo señalan de usar armas y dispositivos destructivos para traficar dicha droga.

Iván Valerio Sainz Salazar está acusado de cuatro cargos y de ser encontrado culpable, podría pasar 10 años a cadena perpetua, si es extraditado a Estados Unidos.

Iván Valerio Sainz Salazar, operador del Cártel de Sinaloa (Especial )

“El Mantecas” está acusado de producir “millones de pastillas de fentanilo” y de traficarlas a Estados Unidos, según se detallo en un comunicado del Departamento de Justicia.

Es considerado como uno de los principales productores de esta droga para el Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera a la facción de Los Chapitos como una “organización terrorista”, responsables de la producción de gran parte del fentanilo traficado a este país.

“El Mantecas” operaba para Los Chupitos desde hace cuatro años

Iván Valerio Sainz Salazar trabajó para Los Chapitos desde 2021 y fue un productor importante de fentanilo para la célula delictiva.

“El Mantecas” también fungió como negociante para la transacción de fentanilo y en 2023 dirigió laboratorios que producían esta droga.

Un gran jurado de la corte federal de Nueva York aprobó los cargos contra “El Mantecas”.

Tras confirmar los cargos contra Iván Valerio Sainz Salazar, Estados Unidos podría iniciar la solicitud de extradición a México en las siguientes semanas.