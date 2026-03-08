Omar García Harfuch reveló que el operativo del 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes “El Mecho”, exlíder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se planeó en un día

En entrevista con el periodista Enrique Acevedo para N+, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló detalles del operativo en Tapalpa, Jalisco , en donde El Mecho fue abatido por autoridades federales.

Autoridades planearon con rapidez el operativo contra El Mencho, aegura García Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch, el operativo contra el Mencho, realizado en una zona de cabañas en Tapalpa, Jalisco, fue planeado por las autoridades en tan solo un día.

El secretario de seguridad manifestó que todo se debió a que Inteligencia Militar Central logró ubicar a una persona cercana a la pareja sentimental del exlíder criminal, a quien dieron seguimiento.

García Harfuch señaló que esto permitió conocer la ubicación precisa de El Mencho, por lo que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional actuó con suma rapidez para planear en menos de 24 horas el operativo en su contra.

Adicional, el funcionario manifestó que el seguimiento también fue posible debido a que las diversas agencias de seguridad ya contaban con un caso armado contra el exlíder del CJNG.

Fue así que las autoridades contaban con una orden de aprehensión en su contra, por lo que el operativo permitió la ejecución de la misma.

Omar García Harfuch señaló que la rápida planeación del operativo contra El Mencho contó con el despliegue de tropas en tierra, tropas aerotransportadas, así como la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.