La Secretaría de la Defensa (Sedena) reveló que han identificado cuatro rutas clave en el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, logrando decomisos históricos de armamento.

En entrevista con López-Dóriga, el general Omar Quinn Ponce señaló que, durante la administración de Sheinbaum, se han asegurado más de 18 mil armas de fuego y más de 3 millones de cartuchos.

Sedena identifica cuatro rutas clave del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México (Secretaria de la Defensa Nacional)

El general Omar Quinn Ponce, de la Sedena, detalló que entre el 80 y 84% de las armas decomisadas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos.

La Sedena reveló cuatro rutas clave del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y son las siguientes:

De California a Tijuana, Baja California De Arizona a Nogales, Sonora De Nuevo México a Ciudad Juárez, Chihuahua De Texas a las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros en Tamaulipas

Por su parte, el general Ramos Flores señaló que el principal problema para detener el tráfico de armas a México es la legislación de Estados Unidos, que permite la posesión y la aportación.

Ramos Flores dijo que Estados Unidos tiene una legislación “laxa” e incompleta para tener más control en la producción y comercialización de armas, lo que permite su desvío a negocios ilícitos.