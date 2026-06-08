A través de la cuenta en la red social X del Gabinete de Seguridad de México, la instancia dirigida por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que se registró el nivel más bajo de homicidios en un día en el país.

Por lo que el registro del nivel más bajo de homicidios en un día en la presente administración fue la del pasado domingo 7 de junio con solo 28 víctimas de homicidio doloso en todo México.

Dicha cifra superó el registro del pasado 15 de mayo, la más baja hasta entonces, con 29 homicidios en 16 de las 32 entidades del país.

Así fue el reporte del nivel más bajo de homicidios en México en un día

El reporte del nivel más bajo de homicidios en México en un día detalló que en el estado de Guanajuato fue la cifra más alta con 4 víctimas, seguido de Baja California y Sinaloa con 3 cada uno.

Mientras que los otros estados con registro de homicidios en México en un día del 7 de junio siendo el nivel más bajo fueron en:

Chihuahua 2

Ciudad de México 2

Estado de México 2

Guerrero 2

Jalisco 2

Michoacán 1

Morelos 2

Puebla 2

Querétaro 1

Tabasco 1

Veracruz 1

Harfuch reporta el nivel más bajo de homicidios en México en un día (Gabinete de Seguridad de México,)

Harfuch refrenda compromiso de seguridad en el país

Tras el reporte del nivel más bajo de homicidios en México en un día, el secretario Harfuch refrenda el compromiso de seguridad en el país.

Por lo que precisó que se seguirá trabajando “para consolidar la paz y la seguridad en beneficio de las familias mexicanas”, concluyó.