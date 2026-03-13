Omar García Harfuch reveló en entrevista exclusiva con la cadena estadounidense Newsmax detalles del operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Fue una operación que el ejército desarrolló en menos de 24 horas, la operación de manera directa fue desarrollada por el Ejército mexicano en muy pocas horas” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Explicó que la acción se planeó en 24 horas y duró dos, aunque fue resultado de meses de inteligencia que permitieron detener a más de 180 operadores del CJNG en 17 meses.

El despliegue incluyó fuerzas terrestres, seis helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea. Harfuch aseguró que el operativo envía un mensaje del gobierno de México contra la impunidad.

Para Newsmax, Omar García Harfuch revela detalles del operativo para abatir a El Mencho

Durante su conversación, Omar García Harfuch detalló que el operativo en Tapalpa, Jalisco donde murió El Mencho se planeó en 24 horas y duró alrededor de dos horas.

“En un operativo rápido, que duró alrededor de 2 horas, primero se logró la neutralización de este objetivo que tanto daño le había hecho a México, a varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Mexico's Security Chief exclusively detailed the operation to capture cartel chief 'El Mencho.' NEWSMAX's @jaeson_jones reports from Mexico City. pic.twitter.com/ijHHNfTgtN — NEWSMAX (@NEWSMAX) March 12, 2026

Aunque se trató de un operativo relámpago, Omar García Harfuch señaló que fue el resultado de meses de acumulación de inteligencia.

Y es que el periodista reveló que las autoridades contaban con una gran cantidad de labores de inteligencia, muestra de ello es que en los últimos 17 meses se ha logrado la detención de más de 180 operadores del CJNG.

Omar García Harfuch detalló que el despliegue del operativo incluyó tres componentes principales:

Uno terrestre, integrado por elementos de fuerzas especiales del Ejército Un componente aéreo con la participación de seis helicópteros que transportaban a fuerzas especiales Apoyo de aviones de la Fuerza Aérea pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Omar García Harfuch asegura a Newsmax que el operativo contra El Mencho envía un mensaje contra la impunidad

Omar García Harfuch puntualizó que este operativo contra El Mencho envía un mensaje contundente contra la impunidad.

En ese sentido destacó que la estrategia de seguridad del gobierno mexicano es clara: garantizar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias.

“Lo que más les duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad, entonces es un mensaje de no impunidad para quienes cometan delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch habría detallado a Newsmax que la estrategia de seguridad terminó con la fase uno, que consistía en atacar la logística, y ahora empieza una nueva etapa en este 2026.

Jason Jones cuestionó a Omar García Harfuch sobre si combatirá a cárteles usando teoría de redes, es decir, golpear la estructura que realmente los controla: no solo a los capos, sino también a los abogados y otros actores clave.

A lo que Omar García Harfuch habría respondido: “Absolutamente. Vamos tras ellos”.