Durante la conferencia del pueblo, Claudia Sheinbaum, rechazó nuevamente la propuesta de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de permitir la entrada del ejército de Estados Unidos en territorio nacional.

Ante los señalamientos de Donald Trump sobre México como epicentro de la violencia del narcotráfico, Sheinbaum subrayó que la mejor forma de cooperación es frenar el tráfico de armas hacia el país.

La presidenta de México refrendó la disposición al diálogo, pero insistió en que la soberanía nacional no está en negociación.

Estados Unidos podría frenar el tráfico de armas, Sheinbaum responde a Trump

Ante los dichos de Trump sobre México como epicentro de la violencia del narcotráfico en el continente, la presidenta Sheinbaum respondió nuevamente con un no ante la propuesta que entre el Ejército de Estados Unidos al país.

“Qué bueno que el Presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad: hemos dicho que no. Y, orgullosamente, seguimos diciendo que no”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum refrendó que la cooperación entre las naciones siguen sin embargo, pidió que la mejor manera de ayudarse es que Estados Unidos frene el tráfico de armas.

“Que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las Policías estatales y las Fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no. Creemos que hay algo en los que nos puede ayudar mucho Estados Unidos: que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

75% de armas ilegales en México viene de Estados Unidos: Sheinbaum

Tras el rechazo de la presidencia del Ejército de Estados Unidos al país, ​​Sheinbaum apuntó sobre la importancia de frenar el tráfico de armas, pues el 75% de estas que son usadas por la delincuencia organizada viene del país del mandatario Trump.

“Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene por lo menos el 75 por ciento. reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos viene de los Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como Sheinbaum también habló del consumo de drogas en Estados Unidos, tema por el que también Trump ha señalado a México, a lo que la presidenta dijo ya hay una reducción del tráfico de fentanilo.

“Y la otra que hemos mencionado en otras ocasiones muy importante es la disminución del consumo de drogas en los Estados Unidos. Porque no solamente es que deje de pasar droga de México a Estados Unidos, que ahí estamos colaborando muchísimo, se ha reducido a la mitad el fentanilo, lo que cruza de México a los Estados Unidos, y otras drogas también”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras esto, Sheinbaum refrendó el compromiso entre las naciones para seguir trabajando en contra de estos males sociales que afectan tanto a México como a Estados Unidos.