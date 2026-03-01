Estados Unidos debe frenar el tráfico de armas, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, si el país vecino exige acciones contundentes del gobierno mexicano para frenar el tráfico de drogas, entonces Estados Unidos debería ser congruente y frenar el tráfico de armas.

“Si ellos quieren que estemos ayudando a que no pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde su gira de trabajo por Culiacán, Sinaloa, la presidenta reiteró que la soberanía de México no se negocia, pues el país es libre, independiente y soberano.

“Aquí decidimos las y los mexicanos: En México el pueblo manda. No manda nadie más que el pueblo de nuestro país”, finalizó su discurso Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum exige frenar el tráfico de armas de Estados Unidos

Al abordar la relación bilateral con Estados Unidos, Claudia Sheinbaum hizo hincapié en la defensa del principio de no intervención: “Tenemos muy claro, muy claro, frente a los vecinos que hay principios que no se negocian”, dijo.

En ese sentido, indicó que si Estados Unidos demanda medidas contra el narcotráfico, también le corresponde actuar para detener el envío ilegal de armas que ingresa a México.

Como parte de los compromisos expresados en su discurso, Claudia Sheinbaum aseguró que “Sinaloa no está solo” y afirmó que su gobierno no traicionará a esa entidad ni al pueblo de México.

“Nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinaloa ni al pueblo de México Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum tuvieron lugar el sábado en Culiacán, donde dio el banderazo de salida a la construcción del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, que contará con:

395 camas

48 especialidades

12 salas de cirugía

Quimioterapia

Y más.