La organización Greenpeace denunció que el derrame de petróleo en el Golfo de México ya ha afectado a todo el Corredor Arrecifal del Suroeste y alertó graves daños en la zona.

De acuerdo con Greenpeace, el derrame de petróleo suma un total de 630 kilómetros de línea del Golfo de México, dañando a los arrecifes de corales y a las tortugas marinas.

Greenpeace alerta daños en arrecifes del Golfo de México por derrame de petróleo (Cuartoscuro / Prensa Greenpeace)

Derrame de petróleo ha dañado todos los arrecifes del Golfo de México, afirma Greenpeace

Greenpeace informó que el derrame de petróleo en el Golfo de México ya abarca desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, dañando los ecosistemas del corredor arrecifal.

En un comunicado, Greenpeace alertó que este derrame no solo daña los corales, sino también a las tortugas marinas, pues las playas donde anidan ya han sido alcanzadas por el crudo.

A pesar de la gravedad, existen al menos 26 sitios que no han recibido ninguna atención oficial para su limpieza y, en muchos casos, esta labor ha recaído en los locales y no en las autoridades.

Greenpeace alerta daños en arrecifes del Golfo de México por derrame de petróleo (Captura de pantalla)

Greenpeace denuncia que solo se han limpiado playas turísticas

Greenpeace destacó que el derrame de petróleo en el Golfo de México está “sin control” y, pese a los avances de limpieza, estos solo se han enfocado en algunas playas.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un avance del 85% en la limpieza de hidrocarburos en el Golfo de México , versión que Greenpeace desmintió al decir que solo se han limpiado ocho sitios.

Asimismo, Greenpeace denunció que Pemex se ha centrado en playas turísticas, pues se avecina el periodo vacacional de Semana Santa.