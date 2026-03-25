Aleira Lara es una activista ambiental mexicana que es reconocida por ser la actual directora ejecutiva de Greenpeace México; durante su trayectoria ha impulsado campañas sobre cambio climático, biodiversidad y agricultura sustentable. Si quieres conocer su edad, pareja, hijos, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Aleira Lara Galicia?

Aleira Lara Galicia, activista ambiental mexicana que actualmente se desempeña como directora ejecutiva de Greenpeace México, organización en la que ha trabajado por varios años impulsando campañas ecológicas y de protección del medio ambiente.

¿Qué edad tiene Aleira Lara Galicia?

No hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de Lara Galicia, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Aleira Lara Galicia tiene esposo?

La vida personal de Aleira Galicia es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Aleira Lara Galicia?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Aleira Lara Galicia tiene hijos?

Se desconoce si Aleira Lara tiene hijos, pues la información pública se centra en su trabajo en Greenpeace México.

¿Qué estudió Aleira Lara Galicia?

Aleira Lara Galicia tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por la FES Acatlán de la UNAM. Además, cuenta con una maestría en Comunicación y Humanidades digitales por la Universidad del Claustro de Sor Juana.

¿En qué ha trabajado Aleira Lara Galicia?

Aleira Lara Galicia cuenta con una amplia trayectoria en diversas organizaciones, destacando cargos como: