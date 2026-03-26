Greenpeace reconoció haber cometido un error al denunciar una mancha de petróleo en el Golfo de México; sin embargo, insistió en que existe opacidad en el caso del derrame que afectó a Veracruz y Tabasco.

El grupo activista por el medio ambiente destacó que su denuncia fue acompañada por una infografía y no por un mapa satelital, lo que ocasionó confusión.

Esto en respuesta a las declaraciones de la Secretaría de Marina, quien aclaró que no existe una mancha de hidrocarburo en el Golfo de México, además de destacar los trabajos de limpieza que se han realizado en las entidades afectadas.

Greenpeace lamenta ‘confusión’ en denuncia por derrame en el Golfo de México

Greenpeace se disculpó por la confusión que generó su denuncia sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México que provocó la movilización de la Marina para determinar si existía o no una mancha del hidrocarburo.

Asimismo, dijo lamentar la ‘confusión’ que generó su publicación respecto a la contaminación por el derrame y sus afectaciones al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

“Desde nuestras redes sociales compartimos una infografía elaborada por el medio de comunicación, El Independiente, dándole el crédito correspondiente y señalando que era una imagen ilustrativa, nunca se afirmó que fuera un mapa satelital, ni de nuestra autoría” Greenpeace

A pesar de que dieron crédito a los autores de la infografía, Greenpeace dijo asumir la responsabilidad por haberla compartido y reiteró: “lamentamos si ésta generó confusión por proveer información poco precisa”.

Sin embargo, insistió en la afectación al medio ambiente y recordó que existe un mapa interactivo donde la ciudadanía ha reportado residuos de petróleo en playas, lagunas y mar desde principios de marzo 2026.

Greenpeace señala opacidad en caso de derrame en el Golfo de México

Por otra parte, Greenpeace insistió en que existe opacidad en la investigación relacionada con el derrame de petróleo en el Golfo de México.

La asociación destacó que, “ya sea que se trate de una empresa privada o no, hasta el momento no se tiene identificado al responsable directo por parte del gobierno de México”.

Asimismo, destacó que son las autoridades federales quienes tienen que informar, así como regular y reparar los impactos de hechos como este en los ecosistemas marinos y costeros.

“Hacemos un llamado a las autoridades a no desacreditar el trabajo de las comunidades y de la sociedad civil que denunciamos la opacidad e ineficiencia en las labores de contención de este derrame con graves impactos socioambientales” Greenpeace

Además, Greenpeace destacó que existen imágenes satelitales que dan cuenta de un derrame de grandes dimensiones, lo que evidencia “la falta de transparencia y atención oportuna con la que las autoridades han manejado el incidente”.