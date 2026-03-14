La Secretaría de Marina (Semar) mantiene acciones de monitoreo, contención y limpieza por el derrame de petróleo en las playas de Veracruz y Tabasco.

“Se implementan brigadas de limpieza en playas con el apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades de la región”. Secretaría de Marina

Mediante el Centro de Comando Unificado de Veracruz, en conjunto con las autoridades de Tabasco, se realizan análisis de corrientes y vientos para contener el derrame de hidrocarburo.

Semar trabaja en monitoreo y limpieza de derrame de petroleo en Veracruz y Tabasco

Mediante un comunicado, el Gobierno de México dio a conocer la participación de Semar junto a Pemex y los gobiernos estatales para monitorear el derrame de petróleo.

Las autoridades federales apuntan que como parte de dichas acciones de monitoreo y contención se efectuaron vuelos de reconocimiento con aeronaves y patrullas marítimas de superficie.

Semar participa en acciones de monitoreo por derrame en Veracruz y Tabasco (Semar)

Asimismo, se estudiaron las corrientes marinas en playas de Veracruz afectadas, Alvarado y Coatzacoalcos, más el litoral de Tabasco, así como un mapeo satelital.

El monitoreo a las playas de Veracruz y Tabasco permitió a la Semar y autoridades federales evaluar la expansión del derrame de petróleo, y establecer las medidas de contención.

En las acciones para monitorear el derrame de petróleo también participan:

Protección Civil

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuraduría del Medio Ambiente, Comunidad Portuaria y Pesquera

Dichas autoridades continúan despliegues en las zonas afectadas de las playas de Veracruz y Tabasco, además de que realizarán más visitas de monitoreo en seguimiento de acciones.

Pemex y ASEA actuaron de manera inmediata ante derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

El comunicado añade que Pemex y ASEA actuaron inmediatamente tras conocer el derrame de petróleo en playas de Veracruz y Tabasco, en los primeros reportes dados hace poco más de 10 días.

ASEA realizó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras, por las manchas de hidrocarburos en playas del Golfo de México, tanto en Veracruz como Tabasco.

Mientras que Pemex inició de manera inmediata las acciones de contención y limpieza con instalación de barreras y trabajos de recuperación para controlar el derrame de petróleo.

A su vez, las autoridades procederán con las sanciones correspondientes, además de que se garantice la reparación del daño ambiental, tras identificarse el origen del contaminante.