La Secretaría de Marina (Semar) mantiene acciones de monitoreo, contención y limpieza por el derrame de petróleo en las playas de Veracruz y Tabasco.

“Se implementan brigadas de limpieza en playas con el apoyo de pescadores, autoridades locales y comunidades de la región”.

Secretaría de Marina

Mediante el Centro de Comando Unificado de Veracruz, en conjunto con las autoridades de Tabasco, se realizan análisis de corrientes y vientos para contener el derrame de hidrocarburo.

Semar trabaja en monitoreo y limpieza de derrame de petroleo en Veracruz y Tabasco

Mediante un comunicado, el Gobierno de México dio a conocer la participación de Semar junto a Pemex y los gobiernos estatales para monitorear el derrame de petróleo.

Las autoridades federales apuntan que como parte de dichas acciones de monitoreo y contención se efectuaron vuelos de reconocimiento con aeronaves y patrullas marítimas de superficie.

Semar participa en acciones de monitoreo por derrame en Veracruz y Tabasco
Semar participa en acciones de monitoreo por derrame en Veracruz y Tabasco (Semar)

Asimismo, se estudiaron las corrientes marinas en playas de Veracruz afectadas, Alvarado y Coatzacoalcos, más el litoral de Tabasco, así como un mapeo satelital.

El monitoreo a las playas de Veracruz y Tabasco permitió a la Semar y autoridades federales evaluar la expansión del derrame de petróleo, y establecer las medidas de contención.

En las acciones para monitorear el derrame de petróleo también participan:

  • Protección Civil
  • Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)
  • Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
  • Procuraduría del Medio Ambiente, Comunidad Portuaria y Pesquera

Dichas autoridades continúan despliegues en las zonas afectadas de las playas de Veracruz y Tabasco, además de que realizarán más visitas de monitoreo en seguimiento de acciones.

Pemex y ASEA actuaron de manera inmediata ante derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

El comunicado añade que Pemex y ASEA actuaron inmediatamente tras conocer el derrame de petróleo en playas de Veracruz y Tabasco, en los primeros reportes dados hace poco más de 10 días.

ASEA realizó recorridos de verificación en instalaciones portuarias y zonas costeras, por las manchas de hidrocarburos en playas del Golfo de México, tanto en Veracruz como Tabasco.

Mientras que Pemex inició de manera inmediata las acciones de contención y limpieza con instalación de barreras y trabajos de recuperación para controlar el derrame de petróleo.

A su vez, las autoridades procederán con las sanciones correspondientes, además de que se garantice la reparación del daño ambiental, tras identificarse el origen del contaminante.

Semar participa en acciones de monitoreo por derrame en Veracruz y Tabasco
Semar participa en acciones de monitoreo por derrame en Veracruz y Tabasco (Semar)