Claudia Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no tuvo responsabilidad por el derrame de petróleo en Veracruz.

Y es que de acuerdo con la presidenta de México, se trató de una empresa privada la culpable, sin embargo, resaltó que Pemex está apoyando con labores de limpieza.

“El derrame no fue de Pemex. Se está haciendo la investigación, parece que fue de un barco de una empresa, pero no fue de Pemex” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que Pemex no tuvo responsabilidad del derrame de petróleo en Veracruz

Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex no es culpable del derrame de combustible que actualmente está afectando playas y pesca local en el sur de Veracruz y Tabasco.

Aunque se está investigando la situación, Claudia Sheinbaum recalcó que al parecer el derrame provino de un barco de una empresa privada .

Claudia Sheinbaum destacó que aunque Pemex no tiene responsabilidad, se encuentra apoyando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en los trabajos de limpieza.

Esto con el objetivo de que no haya mayores afectaciones en las costas de Veracruz.

Claudia Sheinbaum puntualizó que el responsable deberá afrontar el gasto para la remediación de la zona y la afectación a las comunidades.

“Pemex y Profepa están ayudando en toda la limpieza y tienen que aplicarse las sanciones a quién generó este derrame” Claudia Sheinbaum

Continúan las investigaciones para determinar al responsable del derrame de petróleo en Veracruz

Hasta el momento continúan las investigaciones para determinar al responsable del derrame de hidrocarburo que afectó la economía local y la biodiversidad en las playas del Golfo de México.

Las zonas más afectas son las de Alvarado y Coatzacoalcos Veracruz, así como el litoral de Tabasco.

El 14 de marzo, la Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para supervisar las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco.

La Semar informó que la limpieza en territorio en Tabasco se retomará una vez que las condiciones meteorológicas mejoren, debido al frente frío número 41.

El Gobierno de México reportó que las labores de limpieza registran un avance del 88%.