La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, negó que fauna marina haya muerto en las costas de su estado durante el derrame petrolero que provocó afectaciones en el Golfo de México.

“Una tortuga, que no estaba manchada de hidrocarburo, que nos trajeron, ese es el reporte que tiene el Procurador de Medio Ambiente, es una tortuga que estaba revolcada en un sitio, nosotros vimos y se regresó la tortuga al mar” Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Aunque la gobernadora reconoció que una tortuga fue recibida por autoridades de Medio Ambiente durante la contingencia, negó que el animal haya sido afectado por el hidrocarburo.

Las declaraciones de Rocío Nahle ocurren luego de que en redes sociales se denunciara la muerte de tortugas, peces y un delfín tras el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Derrame de petróleo en Tabasco. (Cuartoscuro/Luis López / Luis López)

Colectivos denuncian la muerte de animales marinos en Veracruz tras derrame

Según explicó Rocío Nahle, la Procuraduría del Medio Ambiente ha supervisado la situación por el derrame petrolero en el Golfo de México, sin que hasta ahora se tengan reportes de animales muertos, según explicó.

No obstante, las explicaciones de la gobernadora contrastan con los datos referidos por la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, la cual ha contabilizado la muerte de diez tortugas.

El grupo también dio cuenta de otros animales afectados, entre los que se incluyen:

Delfines

Manatíes

Pelicanos y aves

Derrame de petróleo. (Cuartoscuro/Luis López / Luis López)

Rocío Nahle niega muerte de animales y reitera limpieza de playas

Registros refieren que al menos 12 animales marinos han muerto en playas de Veracruz desde el 2 de marzo, días después de la contingencia que inició en Tabasco.

Aun así, Rocío Nahle ha negado esos señalamientos y reiterado que se continúa trabajando en la limpieza de las playas para que estas estén listas para recibir turistas en Semana Santa.