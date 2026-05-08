Vadhir Derbez comparte evidencia de los mensajes de extorsión que ha recibido tras denuncia por abuso de una modelo estadounidense.

El cantante revela que antes de enterarse de la denuncia en su contra comenzó a recibir mensajes donde le exigían dinero a cambio de parar el proceso legal.

Los extorsionadores exigían más de 5 millones de pesos para que presuntamente la víctima retirara la denuncia en su contra o de lo contrario expondrían el caso.

Abogados de Vadhir Derbez aseguran que los delincuentes que lo están extorsionando pertenecen a una red de trata de personas.

Vadhir Derbez muestra mensajes de extorsión tras denuncia de violación

La denuncia contra Vadhir Derbez por el presunto delito de violación se hizo el 2 de abril y días después le comenzaron a llegar mensajes a Vadhir Derbez donde le exigían dinero.

“Mira esto no es un juego. Mi muchacha ya hizo el trabajo, solo ella puede parar la denuncia. ¿Cárcel o dinero? Tómalo en serio. Queremos 300 mil dólares” Mensajes de extorsión a Vadhir Derbez

Los extorsionadores exigían más de 5 millones de pesos a cambio de retirar la denuncia e incluso le mencionaron que le podía pedir esta cantidad a su padre, Eugenio Derbez.

Vadhir Derbez comparte mensaje de extorsión tras denuncia por abuso sexual (De Primera Mano/Imagen Televisión )

Fue en uno de estos mensajes donde los extorsionadores le enviaron imágenes de la denuncia en su contra.

En otra captura de pantalla compartida por De Primera Mano, se ve que los delincuentes amenazan a Vadhir Derbez mencionándole que pertenecen a un cártel y aumentaron el monto para retirar la denuncia.

“Sigues sin creer. No estás metiendo con cualquier cártel, aquí sí hay estructura. Ya mi muchacha te dijo, 350 mil dólares” Mensajes de extorsión a Vadhir Derbez

Vadhir Derbez exponen mensajes de extorsión tras denuncia por abuso sexual (De primera mano/imagen Televisión )

Supuesto cártel amenaza a Vadhir Derbez tras denuncia por abuso sexual

Una de las teorías de los abogados de Vadhir Derbez es que la agencia de modelos a la que pertenecía la presunta víctima, está relacionado con una organización criminal.

Supuestamente, las personas que están extorsionando a Vadhir Derbez pertenecen a una red de trata de personas y no es la primera vez que exigen dinero a cambio de no realizar una falsa denuncia.

Vadhir Derbez no se encuentra en México, pero levantará una denuncia por extorsión y hasta el momento no hay una orden de aprehensión en su contra.

El actor defienden su inocencia y asegura que cuenta con videos que comprueban que estuvo todo el tiempo en el set de grabación.