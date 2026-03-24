La Secretaría de Marina realizó un patrullaje en el Golfo de México en el que descartó que exista contaminación petrolera en Veracruz y Tabasco.

De acuerdo con la Marina, personal de Protección al Medio Ambiente Marino (PROMAM), realizó un recorrido aéreo para la identificación de posible contaminación.

Sin embargo, no se identificaron manchas de hidrocarburo en el agua del Golfo de México cercana a dichas entidades.

Asimismo, se descartó la presencia de contaminación petrolera en la costa del sur de Veracruz o de las playas de Tabasco.

Marina descarta contaminación en Veracruz y Tabasco denunciada por Greenpeace

La Secretaría de Marina compartió los resultados del último patrullaje aéreo realizado en el Golfo de México tras la denuncia de contaminación petrolera en Veracruz y Tabasco.

La Marina destacó que en los patrullajes realizados por personal de PROMAM no se identificó ninguna mancha de hidrocarburo que, según la denuncia de Greenpeace abarcaba 630 km.

“Como resultado de citado patrullaje, no se identificaron manchas de hidrocarburo en aguas del Golfo de México, ni presencia de las mismas en la zona de costa en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco” Secretaría de Marina

Marina descarta contaminación petrolera en el Golfo de México (Secretaría de Marina)

Sin embargo, resaltó que continuarán efectuando recorridos de supervisión en la zona, así como las acciones necesarias para atender cualquier eventualidad que surja en el marco de su competencia.

Greenpeace denunció daño en arrecifes cercanos a Veracruz y Tabasco

El patrullaje de la Marina en el Golfo de México respondió a la denuncia de la organización Greenpeace sobre daño ambiental a una zona de arrecifes cercana a Veracruz y Tabasco.

De acuerdo con lo denunciado, el derrame de petróleo desde un buque petrolero privado afectó desde la laguna de Tamiahua, Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Marina descarta contaminación petrolera en el Golfo de México (Secretaría de Marina)

Además, resaltó que la zona más afectada era el Corredor Artificial del Suroeste, dañando la vida marina como:

corales

tortugas marinas

Cabe señalar que el gobierno federal informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) inició con la limpieza de zonas costeras para evitar más afectaciones a la población y al ambiente.

Sin embargo, la embarcación responsable, así como la empresa a la que pertenece no han sido identificadas.