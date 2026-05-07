Mortal Kombat II llegó finalmente a los cines de México y una de las grandes dudas era si la película incluiría escenas postcréditos.

Para sorpresa de los fans, la secuela no cuenta con material adicional tras la última pelea, aunque sí ofrece un detalle especial: la presentación remasterizada del tema clásico de la franquicia durante los créditos iniciales.

Con ello, los realizadores optaron por una narrativa más tradicional, recordando que la primera entrega de 2021 tampoco tuvo escenas postcréditos y aun así generó gran expectativa.

Mortal Kombat 2 (Warner Bros Pictures)

¿Mortal Kombat II tiene escenas postcréditos?

Para sorpresa de muchos, Mortal Kombat II no tiene escenas postcréditos, por lo que te puedes ir de la sala al momento que se termine la última pelea.

Aunque si te quieres esperar un par de minutos, habrá algo especial en Mortal Kombat II para los fans; solo que no se trata de una escena post créditos.

En sím es la presentación del tema clásico de la franquicia en cine, solo que remasterizado para esta película, mientras van pasando los nombres de actores y actrices que participaron en el filme.

Una vez que termine eso, ahora sí te puedes ir de la sala, pues no habrá nada más que mostrar, solo la clásica pantalla en negro con letras blancas.

Algo que algunas personas agradecerán, pues las secuencias extra ya no agradan a todo el mundo, quienes ya las ven como una pérdida de tiempo.

Mortal Kombat II (Warner Bros.)

¿Por qué Mortal Kombat II no tiene escenas postcréditos?

A muchos resulta extraño que Mortal Kombat II no tenga escenas postcréditos, pues se trata de una franquicia ya establecida tanto en videojuegos, como en otros medios.

Además de que Mortal Kombat II es una de las grandes apuestas de Warner Bros. a largo plazo, así que uno esperaría una escena post créditos que nos adelantara el futuro de la historia.

Sin embargo, parece que los realizadores optaron por algo más tradicional, contando todo en el metraje principal, sin añadir nada extra.

Aunque también recordemos que la primera entrega de 2021 no tuvo escena postcréditos y aún así la secuela ha generado una gran expectativa, demostrando que no se necesitan de estos agregados.