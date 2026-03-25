El Gobierno de México informó que mantiene acciones coordinadas para atender la el derrame de petróleo costas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco.

Dependencias como Semar, Semarnat, Pemex y Profepa desplegaron brigadas para la limpieza de playas, manglares y cuerpos de agua, logrando recolectar 128 toneladas de residuos en más de 165 kilómetros de litoral.

Además, se han destinado apoyos a comunidades afectadas y se mantiene una investigación técnica para determinar el origen del derrame y aplicar sanciones.

Se harán acciones contra el derrame de hidrocarburos y posterior contaminación

En el comunicado conjunto, se han revelado las acciones que el Gobierno de México e instituciones como Pemex y Semarnat, harán tras el derrame de hidrocarburos y contaminación en las costas, tales como:

Labores de limpieza

Apoyo a comunidades

Investigación en curso para determinar el origen del incidente

Apoyo a comunidades

supervisión ambiental y acciones legales posteriores

Hasta el momento se ha logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos contaminados en más de 165 kilómetros de litoral con barreras y tecnología para evitar su dispersión.

Estas acciones buscan impedir que el contaminante llegue a manglares y zonas ecológicas vulnerables; así mismo se reveló que Pemex ha destinado más de 35 millones de pesos en apoyos, incluyendo combustible, equipo de pesca y atención médica en comunidades afectadas.

Además, se implementó la contratación temporal de pobladores para participar en las labores de saneamiento, mientras que autoridades mantienen diálogo con organizaciones civiles y académicos para evaluar posibles afectaciones a flora y fauna.

Derrame de hidrocarburo cerca de Dos Bocas (@LumaLpez1/X)

Comunicado revela las acciones sobre la investigación para el origen del derrame

También el comunicado en conjunto del Gobierno de México, Pemex y demás instancias, se aclaró que existe una imagen difundida por una ONG sobre el incidente es falsa y no corresponde a datos reales.

Por otro lado, sobre el origen del hidrocarburo, el Gobierno de México indicó que continúa una investigación técnica que incluye análisis satelitales, monitoreo de corrientes marinas, sobrevuelos y revisión de infraestructura energética.

Finalmente, el el comunicado se aseguró que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Profepa realizan inspecciones en varios estados del Golfo, con recorridos en más de 30 sitios y requerimientos de información a empresas del sector hidrocarburos para deslindar responsabilidades.

Y una vez que se identifique el origen del derrame, se aplicarán sanciones conforme a la ley y se continuará con acciones de remediación ambiental y compensación a las comunidades afectadas.