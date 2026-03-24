Representantes de los pescadores de Veracruz que resultaron afectados por el derrame de hidrocarburos que se desató el 2 de marzo, exigieron que las autoridades respondan a lo ocurrido.

“Seguimos sin conocer la verdad histórica del origen de esta marea negra” Martina Beltrán. Vecina de Tatahuicapan

Así lo demandaron al denunciar que a tres semanas del incidente al sur del estado, no se les han ofrecido explicaciones sobre el origen de lo que han denominado como la “marea negra”.

De la misma forma, los pescadores de Veracruz acusaron que en medio de la opacidad por la contaminación en las costas de tres comunidades, el derrame de hidrocarburos sigue causando daños.

Derrame de hidrocaburos en las costas de Veracruz (Prensa Greenpeace / Prensa Greenpeace)

Pescadores de Veracruz acusan falta de transparencia en derrame de hidrocarburos

Pescadores de Veracruz habitantes de las comunidades indígenas de Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, exigieron respuestas por el derrame de hidrocarburos que ocurrió al sur del estado.

En conferencia de prensa, Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, acusó que a tres semanas de los hechos siguen sin saber cuál fue el motivo de la fuga de combustible que afectó las costas sureñas.

“Nos dicen que fue un supuesto barco, que hasta el momento es un barco fantasma, porque nadie lo ha visto. Si no se nos informa de cuál barco se trata y a qué empresa pertenece, no habrá claridad” Martina Beltrán. Vecina de Tatahuicapan

Al resaltar que la versión del derrame de hidrocarburos originado en un barco no ha sido aclarada en su totalidad, llamó al gobierno a presentar la información completa sobre los hechos.

Por su parte, Esteban Hernández Hernández, representante de la comunidad Arrecifes de Mecayapan, dijo que no se les ha informado sobre los resultados de estudios aplicados a la flora y fauna local.

Derrame de hidrocaburos en las costas de Veracruz (Prensa Greenpeace / Prensa Greenpeace)

Pescadores de Veracruz acusan que contaminación por derrame sigue; demandan indemnización justa

Al denunciar falta de transparencia en torno al derrame de hidrocarburos al sur del estado, los pescadores de Veracruz también acusaron que la contaminación sigue avanzando.

Sobre ello, Esteban Hernández indicó que los trabajos de saneamiento que realiza la empresa Maya no han sido suficientes e incluso se han efectuado de manera deficiente.

Al respecto, afirmó que hay al menos siete kilómetros de paya, zona a la que arriban tortugas, que siguen contaminadas, por lo que exigieron un plan de restauración a corto, mediano y largo plazo.

Por la situación, exigieron la recolección de bolsas con basura tóxica que han sido abandonadas en distintos puntos y el pago de indemnizaciones que piden las comunidades nahuas y popolucas.

Asimismo, demandan atención médica especializada en tratamientos por la exposición directa a hidrocarburos y la reforestación de manglares y arrecifes de coral dañados por el crudo.