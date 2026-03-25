Tras la denuncia de Greenpeace sobre un derrame de petróleo “fuera de control” en el Golfo de México, Pemex respondió asegurando que trabaja en la limpieza junto con autoridades federales y estatales.
Pemex informó que ya se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburos en puertos de Veracruz y Tabasco, y negó que las imágenes difundidas por la ONG sean reales.
“Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta SOBRE UN MAPA BASE y no corresponde con imágenes satelitales reales”Pemex
Además, destacó acciones de apoyo a comunidades pesqueras, investigaciones técnicas y supervisión ambiental en las zonas afectadas.
Pemex: Imagen de Greenpeace es falsa
De acuerdo con Pemex, la imagen divulgada por Greenpeace es falsa por las siguientes razones:
- Se trata de una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base.
- No corresponde con imágenes satelitales reales de la zona afectada.
Esta precisión se realizó en el marco de las investigaciones técnicas y científicas que el Gobierno de México lleva a cabo para determinar el origen exacto del hidrocarburo detectado en las costas del Golfo de México.
Pemex: Se han recolectado 128 toneladas de petróleo en el Golfo
De acuerdo con Pemex, a la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de petróleo.
Se habla de un gran avance en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas y Tabasco.
La limpieza se desarrolla en playas afectadas y no en las zonas turísticas como asegura Greenpeace.
Tal acción se desarrolla a partir de cinco ejes clave:
- Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras
- Apoyo y comunicación con comunidades pesqueras
- Investigación en curso
- Supervisión de la ASEA y Profepa
- Responsabilidad ambiental