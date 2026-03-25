Tras la denuncia de Greenpeace sobre un derrame de petróleo “fuera de control” en el Golfo de México, Pemex respondió asegurando que trabaja en la limpieza junto con autoridades federales y estatales.

Pemex informó que ya se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburos en puertos de Veracruz y Tabasco, y negó que las imágenes difundidas por la ONG sean reales.

“Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta SOBRE UN MAPA BASE y no corresponde con imágenes satelitales reales”

Pemex

Además, destacó acciones de apoyo a comunidades pesqueras, investigaciones técnicas y supervisión ambiental en las zonas afectadas.

Pemex: Imagen de Greenpeace es falsa

De acuerdo con Pemex, la imagen divulgada por Greenpeace es falsa por las siguientes razones:

Greenpeace alerta daños en arrecifes del Golfo de México por derrame de petróleo
Greenpeace alerta daños en arrecifes del Golfo de México por derrame de petróleo (Captura de pantalla)
  • Se trata de una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base.
  • No corresponde con imágenes satelitales reales de la zona afectada.

Esta precisión se realizó en el marco de las investigaciones técnicas y científicas que el Gobierno de México lleva a cabo para determinar el origen exacto del hidrocarburo detectado en las costas del Golfo de México.

Pemex: Se han recolectado 128 toneladas de petróleo en el Golfo

De acuerdo con Pemex, a la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de petróleo.

Se habla de un gran avance en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas y Tabasco.

La limpieza se desarrolla en playas afectadas y no en las zonas turísticas como asegura Greenpeace.

Tal acción se desarrolla a partir de cinco ejes clave:

  • Limpieza y saneamiento de playas y zonas costeras
  • Apoyo y comunicación con comunidades pesqueras
  • Investigación en curso
  • Supervisión de la ASEA y Profepa
  • Responsabilidad ambiental