Tras la denuncia de Greenpeace sobre un derrame de petróleo “fuera de control” en el Golfo de México, Pemex respondió asegurando que trabaja en la limpieza junto con autoridades federales y estatales.

Pemex informó que ya se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de hidrocarburos en puertos de Veracruz y Tabasco, y negó que las imágenes difundidas por la ONG sean reales.

“Es importante señalar que la imagen difundida públicamente y ampliamente por una ONG, es claramente falsa al ser una representación gráfica superpuesta SOBRE UN MAPA BASE y no corresponde con imágenes satelitales reales” Pemex

Además, destacó acciones de apoyo a comunidades pesqueras, investigaciones técnicas y supervisión ambiental en las zonas afectadas.

Pemex: Imagen de Greenpeace es falsa

De acuerdo con Pemex, la imagen divulgada por Greenpeace es falsa por las siguientes razones:

Greenpeace alerta daños en arrecifes del Golfo de México por derrame de petróleo (Captura de pantalla)

Se trata de una representación gráfica superpuesta sobre un mapa base.

No corresponde con imágenes satelitales reales de la zona afectada.

Esta precisión se realizó en el marco de las investigaciones técnicas y científicas que el Gobierno de México lleva a cabo para determinar el origen exacto del hidrocarburo detectado en las costas del Golfo de México.

Pemex: Se han recolectado 128 toneladas de petróleo en el Golfo

De acuerdo con Pemex, a la fecha, se han logrado recolectar alrededor de 128 toneladas de residuos impregnados de petróleo.

Se habla de un gran avance en los puertos de Alvarado, Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas y Tabasco.

La limpieza se desarrolla en playas afectadas y no en las zonas turísticas como asegura Greenpeace.

Tal acción se desarrolla a partir de cinco ejes clave: