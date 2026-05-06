Pachuca vs Toluca se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. El partido será el domingo 10 de mayo a las 17 horas. Se podrá seguir por FOX One.

Partido: Pachuca vs Toluca

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pachuca vs Toluca: Día para ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El domingo 10 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el Pachuca vs Toluca.

Toluca llega con la necesidad de ganar (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

Pachuca vs Toluca: Hora para ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

El partido Pachuca vs Toluca inicia en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Toluca: Canal para ver la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX

Las plataformas FOX One transmitirá el partido Pachuca vs Toluca.

Partido: Pachuca vs Toluca

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX One

Pachuca ganó el partido de ida (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo quedaron Toluca vs Pachuca en la ida de los cuartos de final de la Liga MX?

Toluca vs Pachuca jugaron el partido de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, y el resultado fue 1-0 a favor de los Tuzos.

Ahora, Toluca necesita ganar en Pachuca para avanzar a las semifinales de la Liga MX.

Pachuca, por su parte, requiere mantener la ventaja o empatar en el marcador global, para seguir en la competencia.