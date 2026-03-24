Claudia Sheinbaum informó que aún no se ha identificado a la empresa responsable del derrame de petróleo en el Golfo de México, que ya se ha extendido a lo largo de 600 kilómetros entre Tabasco y Veracruz.

“Todavía no se tiene identificada, pero la Profepa señala que fue una empresa; sin embargo, aún no está totalmente identificada” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde Palacio Nacional, la presidenta pidió la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso y determinar responsabilidades, al advertir que podría constituir un delito ambiental.

En tanto, Pemex, Semar y Semarnat trabajan de manera conjunta en las labores de limpieza y seguimiento.

Sheinbaum pide a la FGR investigar el derrame en el Golfo de México

Ante la magnitud del derrame de crudo en el Golfo de México, Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República abrir una investigación formal, ya que el incidente fue provocado presuntamente por un barco privado que aún no ha sido identificado.

La presidenta de México subrayó que este hecho debe tratarse como un posible delito ambiental y la Profepa debe identificar qué empresa es responsable.

También aclaró que el derrame no fue provocado por Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque la empresa estatal participa en las labores de limpieza en el océano y las zonas costeras.

“Hubo un derrame de un barco. Se están haciendo las investigaciones y también le pedimos a la fiscalía que pueda intervenir, porque finalmente ya hay un delito penal en este caso. No es un derrame de Pemex, pero la empresa está apoyando en la limpieza del océano y las playas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante la emergencia ambiental provocada por el derrame de crudo en el Golfo de México, la presidenta Sheinbaum informó que se conformó un grupo interdisciplinario para coordinar las acciones de limpieza y la investigación de las causas.

Este grupo está integrado por:

Petróleos Mexicanos (Pemex)

Secretaría de Marina (Semar)

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

Las dependencias trabajan de manera conjunta tanto en las labores de limpieza en el Golfo de México como en la investigación para determinar el origen del derrame de petróleo.