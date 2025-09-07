Omar García Harfuch destaca labor de José Rafael Ojeda Durán en la Secretaría de Marina pese a huachicol de sus sobrinos.

Este domingo en conferencia de prensa desde la Secretaría de Marina, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó la labores de ex almirante José Rafael Ojeda Durán y la institución.

Lo anterior pese a las denuncias de hucachicol por sobrinos de José Rafael Ojeda Durán.

El pasado 6 de septiembre, se dio a conocer el importante aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas que ocurrió en el mes de marzo.

Tras estos hechos se detuvieron a 14 personas, entre ellas a:

Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino de Rafael Ojeda

Francisco Javier Antonio Martínez, familiar político de Rafael Ojeda

Pese a que son familiares de José Rafael Ojeda, Omar García Harfuch destacó el papel del ex secretario de Marina.

Además aseguró que las acciones de “unos cuantos” no dañan su legado ni de la Secretaría de Marina.

“Primero que nada reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión y quién hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución el actuar aislado de unos cuántos no representa el actuar de esta honorable institución” Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Rafael Ojeda pidió la investigación dentro de la Semar por huachicol

Asimismo, en esta conferencia de prensa de la que también participó, Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República reveló que fue el mismo ex secretario de Marina, Rafael Ojeda quién solicitó una investigación dentro de la Semar.

Esto ante posibles delitos por huachicol que se pudieran estar cometiendo dentro de la Semar o de sus funcionarios.

Incluso, el fiscal General de la República sostuvo que José Rafael Ojeda no tuvo ningún tipo de posicionamiento en defensa de algún familiar o funcionario en particular.

"Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no. No hizo ninguna distinción o generó ningún tipo de protección de nadie" Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la república

Por lo que el ex secretario de Marina no habría pedido intervención alguna en favor de sus sobrinos a quiénes acusan de huachicol.

Además de que son acusados de formar parte de una red criminal de funcionarios que cometieron este delito de huachicol junto con empresarios en Tampico, Tamaulipas en el mes de marzo.

Al momento han sido detenidas 14 personas, mientras que las investigaciones siguen en curso.