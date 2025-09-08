¿Quién era Abraham Jeremías Pérez Martínez? Se trataba del marino que fue señalado como uno de los implicados en los sobornos de la red de huachicoleo en el estado de Tamaulipas.

Autoridades federales informaron que como parte de las investigaciones por la red de huachicoleo fiscal en Tamaulipas, se ubicó a diversos integrantes de la Marina por su responsabilidad en actos de corrupción.

Uno de ellos era el capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Martínez, de quien se reveló, habría recibido cuantiosos sobornos, señalamientos tras los cuales se suicidó y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién era Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿Qué edad tenía Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿Quién era la esposa de Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿Qué signo zodiacal era Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿Cuántos hijos tuvo Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿Qué estudió Abraham Jeremías Pérez Martínez?

¿En qué trabajó Abraham Jeremías Pérez Martínez?

Huachicoleo (Secretarías de Estado / Secretarías de Estado/Cuartoscuro)

Abraham Jeremías Pérez Martínez era un integrante activo de la Marina que tenía el grado de capitán de Navío, con el cual se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, desde enero de 2023.

El lunes 8 de septiembre de 2025, se reportó que Abraham Jeremías Pérez Martínez se suicidó en su oficina en Altamira, Tamaulipas, unas cuantas horas después de haber sido señalado por recibir cuantiosos sobornos.

En torno a ello, la información dada a conocer por distintos medios refiere que el capitán de Navío era parte de una red de operaciones de huachicol fiscal que se ejecutaban en la misma zona del puerto tamaulipeco.

Lo anterior debido a que se afirma que el nombre de Abraham Jeremías Pérez Martínez apareció en la causa penal 305/2025, derivada del decomiso de 10 millones de litros de diésel el 19 de marzo en el puerto de Tampico.

Al respecto, se reveló que un testigo protegido con nombre clave “Santo”, afirmó que el integrante de la Marina recibía 100 mil pesos de soborno por cada buque para permitir el ingreso de combustible ilegal al puerto.

Fue luego de que se filtró la información en la que se le acusa por recibir sobornos para favorecer el ingreso, evasión de impuestos y tráfico de huachicol, que se reportó su suicido.

En medio de los reportes, la Secretaría de Marina compartió un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó públicamente el fallecimiento y expresó sus condolencias a su familia, tras lo cual garantizó que investigará lo ocurrido.

Secretaría de Marina confirma muerte de Abraham Jeremías Pérez Ramírez (@SEMAR_mx / X)

Durante su trayectoria como integrante de la Marina, el capitán de Navío, Abraham Jeremías Pérez Martínez, logró mantener un perfil bajo hasta su muerte ocurrida el 8 de septiembre tras los señalamientos de sobornos en la red de huachicoleo.

Debido a ello, así como por la inexistencia de una ficha curricular a su nombre, gran parte de sus datos son completamente desconocidos, como es el caso de su fecha de nacimiento y por ende su edad.

Tampoco se cuenta con información relacionada con el entorno familiar del integrante de la Marina que se suicidó luego de ser señalado por recibir sobornos para permitir el ingreso de huachicol, pues no se sabe si tenía esposa.

Al no contar con la fecha de nacimiento de Abraham Jeremías Pérez Martínez y tampoco tener conocimiento de su día de cumpleaños, no se puede determinar cuál era su signo zodiacal.

Sobre el capitán de Navío, Abraham Jeremías Pérez Martínez, existe muy poca información de acceso público, toda vez que no hay siquiera fotos de él y menos se conoce cuántos hijos tuvo.

En lo que respecta a la formación académica de Abraham Jeremías Pérez Martínez, en reportes de la Secretaría de Marina relacionadas con nombramientos y eventos públicos, indican que estudió lo siguiente:

Formación naval en la Heroica Escuela Naval Militar

Especialización en seguridad portuaria

Cursos internos de la Marina en logística marítima y protección de instalaciones estratégicas

En cuanto a la experiencia laboral documentada del marino implicado en sobornos de huachicoleo que se suicidó tras los señalamientos de corrupción, los datos que se conocen establecen que trabajó en los siguientes puestos:

Oficial de inspección en puertos del Golfo (2015–2019)

Coordinador de logística naval en operaciones de seguridad (2019–2022)

Titular de la Unidad de Protección Portuaria (UNAPROP) en Altamira (2023–2025)