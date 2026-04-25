Fernando Farías Laguna teme por su vida, afirma su abogado Epigmenio Mendieta; explica que por dicho miedo pidió asilo político en Argentina y huyó de México.

“Me parece que son una de las causas que lo orilló a salir del país”. Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna

El abogado de Fernando Farías Laguna aseguró que usó dicho argumento durante su audiencia inicial en Argentina, país en el que fue detenido el jueves 23 de abril.

Este se suma a la carta enviada por su hermano, Manuel Farías Laguna, quien también está detenido por presunta delincuencia organizada por robo de combustible.

Fernando Farías Laguna “teme por su vida” explica su abogado

En entrevista con José Cárdenas, el abogado de Fernando Farías Laguna afirmó que el ex contralmirante teme por su vida y cree que no está seguro en México, por lo que huyó.

Agregó que fue Fernando Farías Laguna quien presentó una denuncia por el robo de combustible, razón por la cual no se sentía seguro y teme por su vida.

A raíz de esto, durante su audiencia en Argentina, Fernando Farías Laguna presentó dicho temor como una razón para pedir asilo político y evitar su extradición.

Epigmenio Mendieta también apuntó que en México hay diversas irregularidades en la investigación de Fernando Farías Laguna, entre ellas el trámite de un amparo falso.

Por lo mismo, acusa que no se ha cuidado el debido proceso y garantías, como la violación a la suspensión provisional que obtuvo para llevar el juicio en libertad.

Ante dichas faltas, Fernando Farías Laguna habría dejado el país sin presentarse a declarar acorde con sus citaciones.

Fernando Farías Laguna tendrá un proceso independiente en Argentina

El temor por su vida orilló a Fernando Farías Laguna a presentar documentación falsa en Argentina con identidad robada, tal como explicó su abogado.

Al respecto, la defensa Epigmenio Mendieta explicó que si bien es constitutivo de delito, tendrá un proceso independiente por el pasaporte falso de origen guatemalteco.

Mientras tanto, en México debería tratarse a Fernando Farías Laguna con presunción de inocencia, aunque la defensa acusa que ya se le trata como culpable.