El nombre Rafael Ojeda Durán se encuentra cada vez más en la discusión pública debido a su parentesco político con los llamados “marinos huachicoleros” Fernando Farias Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna.

La reciente detención de Fernando en Argentina acrecenta los cuestionamientos sobre si su tío político, Rafael Ojeda conocida la red de robo de combustible que presuntamente dirigían.

El abogado de los hermanos Farias, Epigmenio Mendieta, ha señalado que el esquema no podría ser manejado solo por dos personas y ha pedido que se llame a declarar a Rafael Ojeda, por ello te contamos quién es el ex secretario de Marina:

¿Quién es Rafael Ojeda?

¿Qué edad tiene Rafael Ojeda?

¿Quién es el la esposa de Rafael Ojeda?

¿Qué signo zodiacal es Rafael Ojeda?

¿Cuántos hijos tiene Rafael Ojeda?

¿Qué estudió Rafael Ojeda?

¿En qué ha trabajado Rafael Ojeda?

FGR vincula a Rafael Ojeda con protección a hermanos Farías Laguna (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es Rafael Ojeda?

Rafael Ojeda Durán es ex titular de la Secretaría de Marina (Semar) puesto que ocupó de 2018 a 2024.

Su gestión ha sido cuestionada sobre si sabía o no de una red de huachicol fiscal que habrían encabezado sus sobrinos políticos Fernando Farias Laguna, detenido en Argentina, y Manuel Roberto Farias Laguna, detenido en México.

FGR vincula a Rafael Ojeda con protección a hermanos Farías Laguna (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Qué edad tiene Rafael Ojeda?

Rafael Ojeda Durán tiene 72 años de edad, al haber nacido el 3 de febrero de 1954.

¿Quién es la esposa de Rafael Ojeda?

Sandra Luz Laguna Ribera es ex esposa de Rafael Ojeda Durán. Se señala que la disolución de su matrimonio es relativamente reciente ya que cuando Rafael Ojeda era secretario de Marina ella tenía influencia como secretaria adjunta en la Secretaría de Marina.

¿Quién es Rafael Ojeda? Militar y ex secretario de Marina (FB: Huacho Díaz Mena)

¿Qué signo zodiacal es Rafael Ojeda?

Rafael Ojeda es de signo zodiacal Acuario al haber nacido un 3 de febrero.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Ojeda?

Rafael Ojeda y Sandra Laguna tuvieron tres hijos:

Sandra Allioth

Sayra Alkaid

Rafael Antonio

¿Qué estudió Rafael Ojeda?

Rafael Ojeda Durán egresó en 1974 como Guardiamarina de la Heróica Escuela Naval Militar.

Tiene estudios como ingeniero geógrafo e ingeniero mecánico naval por el Centro de Estudios Superiores Navales.

Cuenta con una maestría en Seguridad Nacional, así como cursos y un diplomado en España en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

¿En qué ha trabajado Rafael Ojeda?

Además de profesor y conferencista, Rafael Ojeda ha sido mando Superor en Jefe en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora y Sinaloa, así como comandante de la Fuerza Naval del Pacífico en Manzanillo, Colima

De la misma manera cuenta con puestos de dirección y alta dirección como Subdirector del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Investigación y Desarrollo, entre otros cargos.

Rafael Ojeda fue secretario de Marina de 2018 a 2024 en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).