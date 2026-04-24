Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farias Laguna, cuestionó que las investigaciones por huachicol fiscal no incluyan a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), en el marco de la reciente captura de Fernando Farías Laguna en Argentina.

Así lo dijo al recordar el asesinato de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció ante Rafael Ojeda Durán la red de huachicol fiscal y no haberlo protegido aunque sabían de sus vacaciones en Manzanillo, Colima, donde fue ultimado.

“Quien estaba informado era el alto mando… ellos lejos de ser cuidadosos de cuidar a la persona que estaba denunciando estos hechos… lo exponen y ¿ellos no están investigados en la capeta, ellos no tienen ninguna relación?" Epigmenio Mendieta. Abogado de Farías Laguna

Abogado descarta a los hermanos Farias Laguna como líderes de huachicol fiscal: “no puede atribuirse a dos personas”

En ese sentido, dijo en el noticiero de Ciro Gómez Leyva y Grupo Fórmula que la red de huachicol fiscal no se puede atribuir solo a dos personas y ejemplo de ello es la denuncia de los hechos que se dio a conocer con nombres y funciones ante Rafael Ojeda Durán.

“Este entramado tan grande no podría ser únicamente atribuido a dos personas” Epigmenio Mendieta. Abogado de Farías Laguna

Además, las recientes detenciones de empresarios revelan la magnitud de la red de robo de combustible, en la que también estarían transportistas, aduaneros, trabajadores de patio y más.

Ello dijo, muestra un entramado más grande del que se señala de liderar Fernando Farias Laguna y Manuel Roberto Farias Laguna.

Abogado de los Farías Laguna insiste que usaron sus nombres

Epigmenio Mendieta insistió en que trabajadores involucrados usaron los nombres de Fernando Farías Laguna y de Manuel Roberto Farías Laguna para beneficiarse con la red de huachicol.

También denunció que hay un juicio sumario desde el gobierno de México y en la narrativa está convirtiendo a Fernando Farías Laguna como líder de la red criminal.