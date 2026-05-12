Epigmenio Mendieta, abogado los hermanos Farias Laguna, negó que Rafael Ojeda Durán, en nombre de la Secretaría de Marina (Semar), haya presentado una denuncia en el caso de huachicol fiscal.

“Es falso que la Marina haya presentado alguna denuncia. Dentro de la carpeta de investigación no existe denuncia ni del secretario de Marina anterior ni del actual… se da con motivo de un video elaborado con Inteligencia Artificial…” Epigmenio Mendieta

Epigmenio Mendieta respondió así en entrevista con Azucena Uresti tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de este 12 de mayo.

Claudia Sheinbaum dijo que Rafael Ojeda no es investigado en la trama de huachicol fiscal porque fue él el que denuncio el caso.

Epigmenio Mendieta niega que la Marina de Ojeda haya denunciado huachicol fiscal

Epigmenio Mendieta dijo que no hay denuncia de la Marina y que ello se puede constatar en la carpeta de investigación.

Aclaró que no hay denuncia ni de Rafael Ojeda, anterior secretario de Marina, ni del actual, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Epigmenio Mendieta se vuelve a lanzar contra la actual Marina por parcial

Epigmenio Mendieta denunció que la Marina, a cargo de Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha emprendido investigaciones propias pero estas han sido selectivas, ademas de que no ha compartido información para la investigación.

Dijo “lo que sí es verdad es que la Unidad de Inteligencia Naval… es la que hay llevado de manera paralela investigaciones, pero de manera selectiva, incluye a unos y excluye a otros…”.