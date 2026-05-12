La razón por la que no se investiga a Rafael Ojeda Durán, ex secretario de Marina, en la trama de huachicol fiscal es porque él hizo la denuncia por cual se iniciaron investigaciones, así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lo mencionó aquí el entonces fiscal… Alejandro Gertz Manero, de que había presentado el ex secretario de Marina una denuncia… eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación, por eso no hay una investigación contra el secretario de Marina, porque él mismo lo denunció” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum ante la insistencia del abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, al señalar que se deben interrogar a los altos mandos y que el esquema no pudo haber sido comandado solo por dos personas.

También ante los audios que muestran que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar avisó a Rafael Ojeda Durán del la red de huachicol fiscal antes de ser asesinado.

Sheinbaum pide a FGR informe avances de caso de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que informe avances del caso y la que detalle desde cuándo hay una denuncia.

También deberá informar cuántas personas han sido detenidas, pues adelantó que “son bastantes”, y detallar cómo era el esquema para introducir combustible de manera ilegal a México.

Sheinbaum pide a FGR mostrar pruebas que señalan a Manuel Roberto Farías; confirma recepción de carta

Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una carta, van cinco hasta la fecha, de uno de los hermanos Farias Laguna, en referencia a Manuel Roberto Farias Laguna.

Dijo que en la carta el detenido en México e ingresado al penal de Almoloya asegura no haber cometido ningún delito.

En ese sentido, dijo que conocer la respuesta de la FGR permitirá conocer cuáles son las pruebas, en la medida de lo posible, por las que está detenido.