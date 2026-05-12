La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los hermanos Farias Laguna tenían protección de la Secretaría de Marina (Semar) en sus actividades de huachicol fiscal simplemente por ser sobrinos del ex secretario de Rafael Ojeda Durán.

“…contaban con protección derivada de su parentesco con el entonces almirante Ojeda… cuentan con la protección de servidores públicos corruptos, a quienes entregan sobornos millonarios...” FGR

Así lo describe una nueva denuncia contra 15 personas, en tres ellos empresarios, apoderados y agentes adúnales, a la que tuvo acceso el periódico Reforma, nota que publica en su portada de este 12 de mayo.

Ante ello, el abogado Epigmenio Mendieta ha insistido que los señalamientos de una red no podrían atribuirse solo a dos persona, en referencia a Fernando Farias Laguna y Manuel Roberto Farias Laguna, y que deberían ser llamados a declarar altos mando, en referencia. a Rafael Ojeda Durán.

FGR investiga asesinato de Rubén Guerrero, denunciante de los Farías

Contrario a lo que señala el abogado Epigmenio Mendieta, que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar podría haber dado el testimonio que librara los hermanos Farías, la nota de reforma señalan que la Fiscalía sostiene que el asesinato en noviembre de 2024 tuvo como fin que no se hiciera pública la denuncia pública contra los Farias.

La FGR toma en cuenta que la información sobre sus vacaciones en Mazatlán y Manzanillo solo era conocida por personal de la Secretaría de Marina.

“(El asesinato) fue para silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operacional y protección institucional...” FGR

Denuncian que hermanos Farías comandaban grupo violento en Aduanas y sospechan de más asesinatos

La nota de Reforma también hace referencia a dos asesinatos más, los de los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Angel Zúñiga, quienes oficialmente fueron declarados fallecidos por suicidio y por un accidente tras el escándalo de huachicol fiscal en la Marina.

Las sospechas crecen debido a que la red se describe como un grupo criminal con alto nivel de violencia que comandaban los Farias Laguna en Aduanas.

La denuncia de la FGR describe que “privan de la vida a personas que no acatan sus instrucciones o que proporcionan información sobre el modus operandi de la organización”.