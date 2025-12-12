El canal de YouTube Proyecto Escolar entró a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para hacer algunas preguntas a los legisladores que encontró en los patios y pasillos; la entrevista logró incomodar a Margarita Zavala e incluso a Alito Moreno.

Las preguntas que realizó Proyecto Escolar a los legisladores iba desde cuestionamientos generales como los libros que leen, hasta situaciones particulares.

El equipo de Proyecto Escolar fue retirado de la Cámara de Diputados tras las preguntas a Margarita Zavala; mientras que en la Cámara de Senadores denunció hostigamiento tras encontrarse con Alito Moreno.

Proyecto Escolar hace enojar a Margarita Zavala con preguntas de Felipe Calderón

Proyecto Escolar cuestionó a Margarita Zavala al realizar diversos cuestionamientos de conocimientos generales, pues se vio en problemas cuando le preguntó su top 5 de libros favoritos.

Ante la pregunta, la diputada del PAN pidió “déjame ver”, aunque poco después señaló que le gustan los libros de Hermann Hesse.

Margarita Zavala no fue la única panista que sufrió con la pregunta sobre los libros, pues el diputado Theodoros Kalionchiz aceptó que no lee.

Sin embargo, las preguntas que más le incomodaron a la panista se relacionaron con su esposo, el expresidente Felipe Calderón, pues cuando le mencionó una entrevista previa, la legisladora le pidió “no ofender”.

Proyecto Escolar le preguntó si se molestó por decir que su esposo “se echa los bacardis”, a lo que Margarita Zavala reclamó:

“La verdad no insultes…claro que es insulto pero además no es cierto” Margarita Zavala

Alito Moreno se incomoda por ser llamado un “dinosaurio del PRI” por Proyecto Escolar

Cuando Proyecto Escolar entró a la Cámara de Senadores para cuestionar a los legisladores, quienes respondieron cuestionamientos generales; sin embargo, para poder acercarse a Alito Moreno, líder nacional del PRI, tuvo que esperar por más de 2 horas.

Al lograr realizar una entrevista, le preguntó su sentir por ser “de los últimos dinosaurios del PRI”, cosa que molestó al legislador, quien respondió que es un político profesional y comprometido.

“Yo con gusto te daré la entrevista, yo sé que te dicen que preguntes eso pero hoy lo que estamos viendo es el país…soy un político serio, profesional, comprometido” Alejandro Moreno

Al ser cuestionado sobre “cuánto le cuesta los mexicanos el botox” del senador, la pregunta fue desviada con un discurso contra Morena.

Luego de ello, trabajadores del Senado se le acercaron al equipo de Proyecto Escolar para reclamar que hicieron “preguntas irrespetuosas”.

Al terminar su video, Proyecto Escolar aseguró que es importante “incomodar políticos” para recordarles que “su poder es prestado” y que la ciudadanía es quien realmente tiene el poder.