Mario Zamora, senador por Sinaloa, propone una iniciativa contra el narcotráfico mediante la regulación de la amapola y la mariguana.

De acuerdo con el senador sinaloense, esta propuesta surge como respuesta a las amenazas de Donald Trump sobre intervenciones para sacar a la gente del crimen organizado y explotar un mercado comercial legal, como lo es la farmacéutica.

“Es una propuesta audaz, estamos saliendo de la caja sin duda pero creo que tiene sustento económico, social, coyuntura social y política” Mario Zamora

Propuesta contra el narco generará empleos formales, asegura Mario Zamora

De acuerdo con el priista, regular la explotación de amapola y marihuana no solo ayudará al combate al narcotráfico, sino que aportará a la creación de empleos formales.

El senador Mario Zamora señaló que, ante las amenazas de Donald Trump, “es momento de que presentemos soluciones y soluciones de fondo” como la regulación de los opioides.

En este sentido, señaló que en Sinaloa ya se conoce el cultivo y cómo se trabaja y resaltó que lo que hace falta es verlo como una alternativa en el combate al narcotráfico.

“Nosotros conocemos el cultivo, tenemos los climas, sabemos trabajarlo, pero nunca hemos volteado la alternativa de hacerlo de manera legal y formal” Mario Zamora

Asimismo, señaló que muchos de los trabajadores que cultivan amapola y mariguana para el crimen organizado lo hacen porque no tienen otra alternativa.

Sin embargo, está seguro de que si se les ofrecieran garantías como un salario digno y seguridad social, participarían del cultivo de manera formal, lo que dejaría sin trabajadores al narcotráfico.

“Mucha gente que hoy siembra amapola no tiene otra alternativa… (pero) muchos van a preferir esa alternativa que estarse jugando la vida” Mario Zamora

Regulación de amapola y marihuana será solución ante la falta de opioides en hospitales de México

En otro sentido, Mario Zamora señaló que hay escasez de medicamentos opioides en los hospitales de México para el tratamiento de los pacientes.

Asimismo, señaló que en el país “mucha gente” ha muerto con dolor porque no hay suficientes opioides, como la morfina, para su tratamiento.

“Descubro platicando con un exdirector del IMSS que en México mucha gente muere con dolor porque no tenemos los suficientes opioides para tratar a nuestra gente” Mario Zamora

Además, señaló que la morfina es un medicamento que es importado desde países como Estados Unidos y Australia, mercado que podría cubrirse internamente, señaló el senador.