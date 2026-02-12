La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantea una propuesta que tiene como principal objetivo regular la venta de boletos para evitar abusos.

Esta propuesta del PRI tiene lugar luego de la polémica que ocasionó la venta de boletos para la agrupación surcoreana BTS, la cual habría violentado los derechos de los consumidores.

Esto plantea la propuesta del PRI para regular la venta de boletos para evitar abusos

La diputada del PRI, Mónica Elizabeth Sandoval, presentó una propuesta de reforma a la Ley del Consumidor con el objetivo de regular la venta de boletos para diversos espectáculos a nivel nacional.

El proyecto del PRI presenta al menos seis puntos clave, entre ellos:

Todo aquel que se dedique a la venta de boletos, sea persona física o moral, estará sujeto a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Para poder vender boletos deberá firmar un acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Se garantiza el derecho de los consumidores a solicitar la devolución de su dinero

El consumidor podrá llevar a cabo cambios de fecha, horario y asiento para el mismo espectáculo sin costo adicional

Las empresas boleteras quedan obligadas a informar las condiciones para cambios, devoluciones o cancelaciones, siempre de manera previa, visible y al alcance de los consumidores

Se prohíbe la imposición de cargos adicionales a los ya establecidos en el costo de los boletos

Shakira en México (OCESA/CUARTOSCURO.COM / Cortesía Ocesa)

Asimismo, el PRI establece que la Profeco será la autoridad responsable de atender denuncias relacionadas a la venta de boletos, vigilando que se cumplan todas las disposiciones antes mencionadas e imponer sanciones en caso de que ello no ocurra.

De manera puntual, Mónica Elizabeth Sandoval plantea adiciones a los artículos 76 Bis 2, Bis 3, Bis 4 y Bis 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La diputada priista acusó que las empresas o personas que venden boletos se aprovechan de oscuros en la información para afectar a los consumidores.

Por ello, reiteró que es importante instaurar modificaciones para proteger a los usuarios, evitando abusos con los costos de los espectáculos.