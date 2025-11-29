Margarita Zavala fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de que Felipe Caldero, expresidente de México, regrese al Partido Acción Nacional (PAN) y sus nervios fueron evidentes.

La pregunta a Margarita Zavala se realizó previo a la asamblea nacional del PAN en Expo Santa Fe de la CDMX, donde se pretende seguir ahondando en su relanzamiento con vista a las próximas elecciones.

Regreso de Felipe Calderón al PAN (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Margarita Zavala se pone nerviosa al ser cuestionada sobre el regreso de Calderón al PAN

Previo a la asamblea nacional, un reportero le preguntó a Margarita Zavala si existía la posibilidad de que el expresidente Felipe Calderón regrese al PAN, y nerviosa dijo que “están hablando”.

Aunque no dio más detalles sobre quiénes o sobre qué están hablando, los nervios de Margarita Zavala al ser cuestionada sobre el regreso de su esposo Calderón al PAN fueron muy notables.

Respecto al relanzamiento del PAN, la diputada Margarita Zavala comentó que espera que se refleje un cambio importante en el partido, pues tendrá una nueva actitud y se abrirá a la ciudadanía.