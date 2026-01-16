Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estalló contra el periodista Luis Cárdenas por asegurar que el priísta es “controlado” por Morena.

“Morena no desafuera “Alito”, lo administra. Cinco carpetas, casi seis meses y cero dictámenes [...] No hay prisa por resolver, hay cálculo para dosificar la amenaza" Luis Cárdenas

Según afirmó Luis Cárdenas, en Morena se han utilizado carpetas de investigación para intimidar al dirigente priísta cuando es conveniente: “No es combate a la corrupción; es control remoto. La soga no cae: se muestra“.

Esta teoría de Luis Cárdenas surge porque, según él, los procesos en contra de Alejandro Moreno se han reactivado de cara a la discusión de la reforma electoral, a la cual se ha opuesto el dirigente del PRI.

Alejandro Moreno vs Luis Cardenas (Captura de pantalla)

Morena no actúa porque no tiene pruebas, responde Alejandro Moreno a Luis Cárdenas

En respuesta a las afirmaciones de Luis Cárdenas, el dirigente Alejandro Moreno aseguró que el periodista se equivoca al afirmar que el régimen de Morena no ha actuado en su contra porque tengan algún control sobre su persona.

Por el contrario, señaló que Morena no ha procedido en su contra porque “no tienen una sola prueba”, ya que —según dijo— las acusaciones presentadas no son más que ‘mentiras’.

“Lo único que saben hacer es fabricar carpetas con mentiras, filtraciones y chismes. De risa. Que lo entiendan de una vez. Yo soy un hombre de carácter y determinación” Alejandro Moreno

En su respuesta a Luis Cárdenas, aseguró que jamás se doblará ni se arrodillará ante el gobierno morenista sin importar las presiones.

“Les he ganado todo, absolutamente todo. Con resoluciones de tribunales colegiados que los han puesto en su lugar. Por eso lo hemos denunciado a nivel nacional y a nivel internacional”, señaló en redes.