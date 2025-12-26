Legisladores aprobaron por unanimidad la reforma en materia de educación para impedir el uso comercial de datos, voz e imagen de menores de edad en escuelas públicas o privadas.

Esta iniciativa fue presentada por Cynthia López Castro en la Comisión de Educación del Senado y, tras su aprobación, la reforma pasará al pleno para su discusión.

Cynthia López Castro, senadora de Morena (Tomada de Facebook)

Aprueban en comisión reforma contra uso comercial de datos e imagen de menores en escuelas

La Comisión de Educación del Senado aprobó la reforma para impedir el uso de la voz, datos e imagen de niñas, niños y adolescentes para promocionar escuelas públicas o privadas.

Para hacer uso comercial de este contenido se tendrá que obtener un consentimiento previo, expreso y por escrito de la madre, padre o tutor, y este podrá revocarse en cualquier momento.

El dictamen aprobado busca adicionar el artículo 73 Bis de la Ley General de Educación para proteger a las infancias, pues, según la senadora, el uso de su imagen los expone a:

Acaso digital

Suplantación de identidad

Uso indebido de datos personales

Manipulación con IA

De acuerdo con la información, esta reforma protegería los datos e imagen de menores en cualquier anuncio que puedan realizar las escuelas, ya sean en redes, páginas web o material impreso.