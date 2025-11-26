Alito Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló que ve posible participar como candidato en las elecciones 2030.

“Habrá elección presidencial en el 2030, estaremos en una muy buena edad, 54, 55 años, en plena madurez política, con mucho ánimo… es una posibilidad siempre en el escenario, no fácil, tendremos que pensare en el país porque los políticos debemos pensar antes en nuestro país antes que en nuestros partidos… hay que defender nuestra patria… a veces las decisiones no son populares pero son las correctas”

Ahora que tiene 50 años, Alejandro Moreno dijo que en las elecciones 2030 tendrá una buena edad y que para tomar esa decisión deberá pensar primero en México y tomar la decisión correcta.

Así lo dijo al lanzarse contra Morena en entrevista con Christian Pino en su programa de entrevistas semanales para el programa Tevex de la televisión pública de Chile.

El programa fue publicado el 18 de noviembre de 2025 en el marco de la visita de Alejandro Moreno como observador en las elecciones de Chile.

Alito Moreno culpa a Morena de que México se conozca por los narcos

Alito Moreno se lanzó contra Morena al señalar que México es un país aislado y ha pedido competitividad.

Además, lamentó que ahora se conozca a México por el nombre de los criminales que por sus zonas arqueológicas y sitios turísticos.

Alito Moreno aseguró que ha hecho política desde hace 35 años, que tiene palabra, es congruente y los gobierno del PRI han dado resultados.

Además, dijo que deberá tomar la decisión de participar en las elecciones 2030 pensando en México antes que en el PRI, y con el respaldo de mujeres, jóvenes y ciudadanos en general.

Algunos de los temas que dijo le preocupan son principalmente seguridad y economía.

Alito Moreno reconoce que el PRI dejó de gobernar por no sancionar actos de corrupción

Al ser cuestionado por qué dejó de gobernar el PRI, señaló que fue porque no se sancionaron los actos de corrupción y alejarse de la gente.

No obstante, Alejandro Moreno señaló que los priístas o son perfectos pero dan resultados.